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وفاتان و32 اصابة بـ367 حادثا مروريا خلال 24 ساعة

منذ 52 ثانية
وفاتان و32 اصابة بـ367 حادثا مروريا خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:توفي شخصين واصيب 32 اخرين، اثر تسجيل 367 حادثا مروريا مختلفا في جميع مناطق المملكة، خلال 24 ساعة الماضية.
واقاد التقرير المروري اليومي الاحد، بتعامل كوادر السير مع حركة نشطة للمركبات على جميع الطرق الخارجية باتجاه العاصمة عمان، مع بداية الدوام الاسبوعي.
وتم ضبط عدد من المخالفات الخطرة، منها مركبتين تسيران عكس الاتجاه في منطقة شارع الاردن، اضافة الى ضبط 3 مركبات بالرجوع الى الخلف عكس السير ايضا، وذلك بهدف اختصار مسافة من قبل سائقي تلك المركبات، وكما تم ضبط حافلة محملة بـ 11 راكبا زيادة.


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