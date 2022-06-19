نانسي عجرم تسحر جمهورها في حفل الأردن بـ «إطلالة خيالية»

وطنا اليوم_نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أحدث صورة لها قبل انطلاق حفلها في مدينة العقبة الأردنية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.



وبدت “نانسي” وهي مرتدية “جمبسوت” باللون النبيتي المائل إلى الأحمر من تصميم الدار الفرنسية YSL، يتخطى سعره 65 ألف جنيه، وارتدت حذاء باللون الأحمر، ولم تتكلف في وضع المكياج فوضعت ألوانًا رقيقة، واعتمدت تسريحة الشعر المموج.



يذكر أن نانسي عجرم قامت بغناء تتر مسلسل “يوتيرن” بعنوان “يا ساتر” من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقى أحمد عادل.



و أظهر مقطع مصور فرحة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم خلال حفلتها الاخيرة في محافظة العقبة جنوبي الاردن .



وبحسب المقطع ، رقصت الفنانة نانسي عجرم على انغام اغنيتها ( الدنيا حلوة ) على مسرح ايلة العقبة .