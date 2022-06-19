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توجيه كتاب إلى الخدمة المدنية لاعتبار الصحافة مهنة خطرة

منذ 49 ثانية
توجيه كتاب إلى الخدمة المدنية لاعتبار الصحافة مهنة خطرة

وطنا اليوم_قرر مجلس نقابة الصحفيين توجيه كتاب إلى ديوان الخدمة المدنية لاعتبار الصحافة مهنة خطرة.

كما قرر المجلس، خلال اجتماعه اليوم السبت، برئاسة النقيب الزميل راكان السعايدة وحضور أعضاء المجلس، تشكيل لجنة جائزة الحسين للإبداع الصحفي.

وقرر المجلس أيضاً اختيار 11 زميلا وزميلة لبعثة الحج الصحفية والإعلامية برئاسة عضو المجلس الزميل جميل برماوي.

وقال المجلس في بيان، إن اختيار الزملاء للبعثة الإعلامية جاء بعد مراجعة طلبات الزميلات والزملاء المتقدمين للمشاركة في الوفد الإعلامي لموسم الحج الحالي والتأكد من انطباق الشروط ووفق الأسس والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالحج.

وأكد الزميل السعايدة دور البعثة في نقل أخبار الحج والجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف وملاحظات الحجاج الأردنيين والمشاكل التي يواجهونها إضافة إلى تسليط الضوء على الجوانب الإنسانية للدين الإسلامي الحنيف وعكس واقع وظروف الحجاج في تقاريرهم الإعلامية والصحفية، داعياً اللجان المشرفة على الحج في الديار المقدسة إلى تسهيل مهمة الصحافيين المرافقين للبعثة.

والزملاء الذين وقع عليهم الاختيار هم مندوب النقابة رئيس البعثة الإعلامية وعضو المجلس جميل برماوي، وسيرين وليد السيد من صحيفة الرأي، وأشرف سعيد الظواهرة من صحيفة الدستور وعامر عبيدالله الخطاطبة من صحيفة الغد وعيسى علي شقفة من صحيفة السبيل والزملاء سحر محمد قاسم ونادية محمد العنانزة وعبدالقادر خلف البياضي وعبدالخالق محمد المومني واحمد شريف شتيوي وبلال احمد عبويني عن المواقع الإلكترونية.


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