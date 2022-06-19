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السجن لشخص وفتاة ابتزا عامل توصيل طلبات في اربد

منذ 10 دقائق
السجن لشخص وفتاة ابتزا عامل توصيل طلبات في اربد

وطنا اليوم_دانت محكمة صلح اربد شخصا وفتاة بجرم عرض فعل منافٍ للحياء العام خلافا لنص المادة 306-2 من قانون العقوبات وجرم الاحتيال خلافا لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات و الابتزاز خلافا لاحكام الماده 415 من قانون العقوبات.

وقضت المحكمة بحبسهما مدة ثلاث سنوات للمشتكى عليها وسنتين و ثمانية اشهر للمشتكى عليه .


وفي التفاصيل فإن المشتكى عليهما قاما بطلب مأكولات عن طريق احد التطبيقات و لدى وصول الشخص المعني بتوصيل الطلب قامت المشتكى عليها لدى طلبه ثمن ما طلب منه ايصاله، بابتزازه و عرض فعل منافيا لقيم وعادات المجتمع سعيا منها لعدم دفع قيمة الطلب، كما و قام المشتكى عليه الثاني بإدعاء انه يرتبط بها بعلاقة زوجية و قام بوضع اداة حادة على رقبته .

وعللت المحكمة تشديد العقوبة بحقهما لما أقدم عليه المشتكى عليهما من أفعال بحق هذا الشخص الذي كان يقوم بعمله من أجل تأمين لقمة العيش ولجسارة الفعل المرتكب بحق المشتكي وخطورته على الأمن المجتمعي.


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