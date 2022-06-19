عبدالله النفيسي يثير تفاعلا بتصريح عن بدو الجزيرة العربية و”الفلسطيني أوروبي”

وطنا اليوم – أثار عبدالله النفيسي، أستاذ العلوم السياسية والنائب السابق بالبرلمان الكويتي، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب التصريحات التي أدلى بها ومقارنة بدو الجزيرة العربية بالفلسطينيين.

تصريحات النفيسي أتت خلال مقابلة القبس الكويتية نشرتها الأخيرة على صفحتها الرسمية بتويتر، وقال فيها: “(الفلسطينيون) يعرفون كيف يعيش فأنت لا تضحك على- مو بدو مثل الجزيرة العربية ما عنده ولاءات مثل البدو لا أبدا، الشعب الفلسطيني شعب تقريبا أوروبي يعني.

وفي مقطع آخر من المقابلة ذاتها قال النفيسي: “الشخصية العربية، شخصية ملولة كسولة ولا تنفعل إلا بالعمل العسكري بالعمل الجهادي تنفعل أما إذا طاح الطوب ورخى العربي يشتري ويبيع بكل شي لكن لما يصير في جهاد ولما يصير في مقاومة حط على يمينك العربي..”