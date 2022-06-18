أكثر من نصف مليون دينار دفعتها جماهير محمد رمضان على حفله بالعقبة لسماعه يغني لهم : بلالين انتم بلالين

وطنا اليوم_قدر مطلعون على حفل الفنان المصري محمد رمضان، في العقبة يوم أمس الجمعة، أن قيمة التذاكر التي دفعها الجمهور على الحفل تجاوزت الـ 500 ألف دينار.







وقُدر عدد الحضور بأكثر من 4 آلاف شخص دفعوا متوسط قيمة تذاكر بلغت قيمتها 150 دينار.







يشار إلى أن سعر الدرجة الخاصة بلغ قرابة 280 دينار، و200 دينار للأولى، و160 للمتوسطة، و100 دينار للأخيرة وهي الدرجة الأكثر عددا.







وأثار محمد رمضان الجدل، بعد استعراضه عددا من سياراته والتي دخل بإحداها وهي من نوع فيراري المسرح.