المياه : ضبط اعتداءات جديدة في الربة والجديدة / محافظة الكرك

وطنا اليوم_كشفت وزارة المياه والري/ سلطة المياه – مديرية الرقابة الداخلية انها نفذت حملة أمنية بالتنسيق مع مديرية الامن العام وقوات الدرك بالتنسيق مع المنسق الامني لدى الوزارة والكوادر الفنية بالتعاون مع شركة مياه العقبة وادارة مياه الكرك – مديرية الفاقد حملة لازالة الاعتداءات على الخطوط الرئيسية المزودة لمياه الشرب للمواطنين في مناطق الربة والجديدة في محافظة الكرك لأستخدامها لري مزارع . .



وبالتفاصيل بينت وزارة المياه والري انه ضمن الجهود المتواصلة لحملة احكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة قامت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه – الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياه العقبة وباسناد من مديرية الامن العام وقوات الدرك بازالة اعتداءين لتزويد مزارع لتربية الاغنام في الربة اثناء متابعة دور المنطقة وفي الجديدة تم ضبط اعتداءات لتزويد مزارع المتمثلة بسحب خطوط باقطار مختلفة واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة .