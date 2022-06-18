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 أسرة عمان الأهلية تهنىء رئيس وأعضاء مجلس أمنائها الجديد

منذ 49 ثانية
 أسرة عمان الأهلية تهنىء رئيس وأعضاء مجلس أمنائها الجديد

وطنا اليوم/تتقدم أسرة جامعة عمان الأهلية ممثلة برئاستها وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة  بأطيب التهاني والتبريكات من دولة السيد عبدالكريم الكباريتي رئيس مجلس أمناء الجامعة الجديد، ولأعضاء المجلس المكون من : الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور أمين سامح عبد الفتاح خريسات والأستاذ الدكتور عوني منصور جبر الحموري و الأستاذ الدكتور محمد عبد الله عقله الرفاعي والأستاذ الدكتور رامي إسحاق يوسف الازرعي والسيد إبراهيم عبد الله شعبان و النائب اندريه مراد حواري والمهندس محمد عبد الكريم الحياري و المهندس جمال عبد الله الفاعوري والدكتور ماهر أحمد الحوراني والسيد عمر أحمد الحوراني والسيدة ايناس أحمد الحوراني.

متمنين لهم التوفيق والنجاح في تعزيز مسيرة الجامعة الريادية وتعظيم  إنجازاتها وتطورها وفي إثراء مسيرة النجاح المتميزة للتعليم العالي في الأردن.


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