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نجلاء فتحي: ما قصة تسريب صوتي انتشر مؤخرا تهاجم فيه الممثلة المصرية عادل إمام؟

منذ 5 دقائق
نجلاء فتحي: ما قصة تسريب صوتي انتشر مؤخرا تهاجم فيه الممثلة المصرية عادل إمام؟

وطنا اليوم_أثارت إعادة نشر تسريب صوتي قديم منسوب للممثلة المصرية نجلاء فتحي جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، نظرا لما تضمنه من نقد للممثل المصري عادل إمام. وتوقيت إعادة نشره، خاصة أن نجلاء فتحي متوارية عن الأنظار منذ سنوات، فيما تتزايد شائعات مرض عادل إمام منذ أشهر. فما تفاصيل القصة؟

ما الذي تضمنه التسريب الصوتي؟
تضمن التسجيل الصوتي للممثلة المصرية، والذي نشره الصحفي المصري خالد فرج، اتهامات مباشرة لعادل إمام بأنه “منافق وناشر للفساد”، و”أن الشعب هو من صنع عادل إمام”.

وأضافت: “يا عادل إمام اللي عملك هو الشعب.. اللي دفع فيك تذكرة ووصلك للملايين هو الشعب”.

ووصفت نجلاء فتحي أعمال إمام بأنها “فساد لمحبة الفساد.. يعني طلّع الفاسد بالآخر هو الرابح”، وقالت: “40 سنة وأنت بتشرّب الناس اللي أنت عايزه، اللي الدولة عايزاه”.

وتحدثت نجلاء فتحي أيضا عن “محاربة” عادل إمام للجماعات الإسلامية في الماضي والحاضر، وعن علاقته بنظام الرئيس الراحل حسني مبارك، مع اعتراضها على ما كان يقوم به عادل إمام على الرغم من محبة الشعب المصري له.

و يعود التسجيل المسرب إلى سنوات مضت، في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، ضمن حوار صحفي لنجلاء فتحي لمجلة الكواكب المصرية.

وكانت الفنانة المصرية تتحدث فيه عن رأيها في العديد من الفنانين وفي مواقفهم من الثورة.

وكانت بعض المواقع قد تداولت تلك التصريحات وقتها، لكن لم يعقب أحد عليها.

وقد آثرت نجلاء فتحي الصمت وابتعدت عن الأضواء منذ سنوات، وكان آخر ظهور فني لها قبل نحو 20 عاما.

كما خاضت بعدها رحلة علاج خارج مصر دامت سنوات برفقة زوجها الراحل حمدي قنديل، قبل أن تختفي بشكل تام.

وقرر المحامي بالنقض والخبير القانوني أيمن محفوظ، اتخاذ أول تحرك قانوني ضد الفنانة نجلاء فتحي بعد انتشار المقطع الصوتي.

وتقدم محفوظ بإنذار لنقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، “بضرورة التحرك وفتح تحقيق عاجل بالنقابة للرد على التصريحات المسيئة للفنان عادل إمام”.

وأكد أيمن محفوظ في الإنذار أن “هذا العداء الواضح لعادل إمام بقامته وتاريخه، ما هو إلا هجوم على الفن المصري والسكوت عنه سيؤدي إلى كثرة التشاحن والتلاسن بين الفنانين”.

ودعا محفوظ إلى “ضرورة لفت نظر نجلاء فتحي بالخروج على السلوك الواجب ومخالفة لوائح النقابة والأعراف بهذه التصريحات” التي وصفها بالمسيئة.

ومن جهته، أبدى شقيق الفنان عادل إمام، المنتج عصام إمام، اندهاشه من كثرة “الشائعات التي تطال النجم المصري خلال الفترة الأخيرة”.

وبحسب وسائل إعلام محلية، قال شقيق عادل إمام: “لم أتابع بصراحة هذا الفيديو أو التسريب الصوتي. ما قيل لي إن الفنانة نجلاء فتحي تهاجم من خلاله الزعيم، ولا أدري ماذا تريد السوشيال ميديا وما هدفها من التشهير بنجم كبير منح حياته للفن”.

وتابع قائلاً: “أنا لا أعتقد أن فنانة كبيرة بحجم نجلاء فتحي تفعل ذلك، حيث تربطنا بها علاقة وطيدة، ومش عارف أقول على ما يحدث غير أنه شيء عجيب، وإذا كانت السوشيال ميديا يرضيها أنها من وقت لآخر تشهِّر بنجم كبير أخلص لفنه وجمهوره بهذا الشكل، فهذا شيء مؤسف للغاية”.

ومن جهته، أبدى شقيق الفنان عادل إمام، المنتج عصام إمام، اندهاشه من كثرة “الشائعات التي تطال النجم المصري خلال الفترة الأخيرة”.

وبحسب وسائل إعلام محلية، قال شقيق عادل إمام: “لم أتابع بصراحة هذا الفيديو أو التسريب الصوتي. ما قيل لي إن الفنانة نجلاء فتحي تهاجم من خلاله الزعيم، ولا أدري ماذا تريد السوشيال ميديا وما هدفها من التشهير بنجم كبير منح حياته للفن”.

وتابع قائلاً: “أنا لا أعتقد أن فنانة كبيرة بحجم نجلاء فتحي تفعل ذلك، حيث تربطنا بها علاقة وطيدة، ومش عارف أقول على ما يحدث غير أنه شيء عجيب، وإذا كانت السوشيال ميديا يرضيها أنها من وقت لآخر تشهِّر بنجم كبير أخلص لفنه وجمهوره بهذا الشكل، فهذا شيء مؤسف للغاية”.


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