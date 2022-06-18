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الزعبي نقيبا للأطباء بـ1812 صوتا

منذ دقيقتين
الزعبي نقيبا للأطباء بـ1812 صوتا

وطنا اليوم_اعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء فجر السبت، فوز الدكتور زياد الزعبي، بمنصب نقيب الأطباء للدورة (2022-2025)، في انتخابات النقابة التي جرت الجمعة، بمجمع النقابات المهنية.

وتغلب مرشح القائمة النقابية الموحدة الزعبي في الجولة الثانية من عملية الفرز على منافسه عيسى خشاشنة بفارق 15 صوتا، حيث حصل على 1812 صوتا، مقابل 1797 صوتا للخشاشنة.

وتنافس على مركز النقيب 3 أطباء هم: زياد الزعبي، عيسى خشاشنة، ناصر الشوملي.

وبدأت اللجنة، فرز أصوات أعضاء مجلس النقابة فور إعلان نتائج منصب النقيب، حيث تنافس 25 مرشحا على 11 مقاعد مخصصة لعضوية المجلس بالاضافة الى مقعد مكتب القدس.

و أغلقت نقابة الأطباء صناديق الاقتراع عند الساعة الثامنة من مساء الجمعة.

وشارك في عملية الاقتراع 4247 طبيبا وطبيبة من أصل نحو 14439 الف طبيب وطبيبة مزاولا ومتقاعدا مسددا لاشتراكاتهم السنوية والتزاماتهم المالية للنقابة.

وكانت انتخابات النقابة؛ قد بدأت الساعة 8 صباحا، في مجمع النقابات المهنية، لاختيار نقيب ومجلس جديدين في الدورة الانتخابية الـ 34.


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