نعي فاضل: الشاب عهد محمد محمود الحامد

بسم الله الرحمن الرحيم

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )).

صدق الله العظيم .



بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره، يتقدم الاستاذ الإعلامي محمد ملكاوي “ابو فارس” خاصة واسرته وعشيرة اليعاقبة عامة بتقديم احر التعازي واصدق المواساه بوفاة شقيق الصديق والجار والاخ علي محمد محمود الحامد “ابو ملك”

“المرحوم الشاب”

” عهد محمد محمود الحامد “

والذي إنتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم اثناء الواجب الرسمي العسكري ليرتقي للرفيق الاعلى وسيشيع جثمانه بعد صلاة ظهر غدا السبت الموافق 18/6/2022 من مسجد ملكا الكبير إلى مقبرة البلدة .

ﻧﻢ ﻗﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻴﻦ، ﻟﻘﺪ ﻓجعنا رحيلك، ﻭﻟﻜﻨﻚ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﺣﻴﺎً ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺏ ﻣﺤﺒﻴﻚ ﻭﺳﻨﺒﻘﻰ ﻧﺤﻦ ﺃﺣﺒﺎﺋﻚ ﻣﺎ ﺩﻣﻨﺎ ﺃﺣﻴﺎﺀ .

ﺇﻥ ﺭﺣﻴﻠﻚ ﺍﻳﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻻ ﺗﻌﻮﺽ ﻟﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً، ﻓﻠﻚ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﻄﻴﺐ،والذكر الحسن.



وامام هذا الفقد الاليم والمصاب الجلل نتضرع الى العلي القدير أن يتغمدك بواسع رحمته ويلهم أهلك واشقاؤك واحبتك وصحبك الصبر وحسن العزاء وانا لله وانا اليه راجعون.





اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَه، وارْحمْه، واعْفُ عنْه، وَأَكرِمْ نزُلَه، وَوسِّعْ مُدْخَلَه واغْسِلْه بِالماءِ والثَّلْجِ والْبرَدِ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس ، وَأَبْدِلْه دارا خيراً مِنْ دَارِه وَأَهْلاً خَيّراً منْ أهْلِه، وأدْخِلْه الجنَّةَ، وَأَعِذْه منْ عَذَاب

القَبْرِ ، وَمِنْ عَذَابِ النَّار.

اللهمّ في يوم الجمعة افتح أبواب السماءِ لروحِه، وأبوابَ رحمتك وجنّتك، اللهمّ اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، اللهم يمّن كتابهُ وهوّن حسابهُ وليّن ترابهُ وثبته عند سؤاله وألهمه حسن جوابه .