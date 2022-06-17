تحويلات مرورية على الطريق الصحراوي غدا

وطنا اليوم_أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع مديرية الامن العام عن إجراء التحويلات المرورية التالية على الطريق الصحراوي في المنطقة الممتدة من رأس النقب الى الحميمة اعتبارا من السبت، وذلك للبدء بأعمال إعادة تأهيل الأجزاء المتبقية والاكثر تضرراً من الطريق الصحراوي والتي تم تحديدها:



تحويل السير القادم من عمان الى العقبة من منطقة رأس النقب الى الحميمة الى يسار الطريق للعمل في يمين الطريق وحسب ما هو موضح بالمخطط المرفق.



الإبقاء على المسارب المتجهة من العقبة الى عمان بعدد مسربين في المنطقة من الحميمة الى دبة حانوت.



تحويل اتجاه السير الى طريق العقبة القديم بعد أن تم تأهيله بحيث يتم الخروج من التحويلة في منطقة المريغة مقابل المركز الأمني.



وبينت الوزارة أن التحويلات المرورية ستكون بالاتجاهين في المنطقة الواقعة من رأس النقب الى المريغة لخدمة السكان المحليين في تلك المنطقة أما المنطقة الممتدة من رأس النقب الى دبة حانوت فإنها ستكون باتجاه واحد فقط وهو الاتجاه الى عمان.



وتؤكد ادارة السير على تواجد كوادرها بهدف تقديم المساعدة لمستخدمي الطريق، والدلالة والارشاد لسلوك الطرق البديلة، والتقيد بالاشارات التحذيرية الخاصة بمسار التحويلات