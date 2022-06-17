عاجل الحكومة تصرح حول رفع أسعار المياه وتفريغ السدود

وطنا اليوم:قال وزير المياه والري محمد النجار إنه مرة كل 10 سنوات يأتي موسم مطري حول معدله السنوي في الأردن، وفق احصاءات وزارة المياه والري.

وأضاف في برنامج ستون دقيقة الذي قدمه الزميل عمر كلاب عبر شاشة التلفزيون الأردني الجمعة، أن السنة الحالية أصعب من السنوات السابقة، لأن كميات المياه أقل من العام الماضي، إضافة إلى توزيع الهطول المطري الذي كان في الجنوب دون 40% من المعدل المعتاد.

وبين أن سدين في الأردن فقط يستخدم جزء منهما لمياه الشرب، وهما سد الموجب، وسد الوحدة، أما بقية السدود فيتم استخدامها للزراعة.

ولفت إلى أن هناك خلل في ادارة الملف، وكلفة الحلول، إضافة إلى الاعتداء على خطوط المياه الناقلة وهي بازدياد كما ونوعا.

وأشار إلى أنه يتم البحث عن مصادر المياه الجوفية، مبينا أنه مع الزيادة السكانية تم اتخاذ حلول غير دائمة للمياه، مؤكدا أنه لا يمكن الاعتماد على المياه الجوفية العميقة لكنها لم تثبت كميتها الكبيرة، وهناك كلفة عالية لنقلها نتيجة بعدها عن مناطق السكن.

وشدد على أنه لم يتم تفريغ أي سد من السدود، وتم اسالة 2 مليون متر من سد الوالة في عهد وزير سابق، وذلك بناء على دراسات وردت له.

وأكد أنه لا يمكن منع الاعتداء على خطوط المياه قبل حدوثه.

النجار قال إن مشروع الناقل الوطني سيكفي الأردن لسنة 2040، وسيتم ضخ المياه منه اعتبارا من عام 2028، مشددا على أن الصيف الحالي صعب وسيكون العام المقبل أفضل كونه تم حفر آبار استكشافية في مواقع معينة وهناك نتائج واعدة.

وأضاف أنه لا يوجد أي نية لرفع أسعار المياه ما دامت لم تتحسن الخدمة، ولا يوجد أي رفع للمياه حتى نهاية 2023 التي قد يشهد نهايتها رفع بسيط للأسعار في حال تحسنت الخدمة.