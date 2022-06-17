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شاب كوري يكرّم “إنترنت إكسبلورر” بأغرب طريقة ممكنة

منذ 37 ثانية
شاب كوري يكرّم “إنترنت إكسبلورر” بأغرب طريقة ممكنة

وطنا اليوم:تكريما لذكرى “إنترنت إكسبلورر” الذي أوقفت شركة “مايكروسوفت” الأميركية دعمها له، بنى مهندس معلوماتية كوري جنوبي “قبرا” للمتصفح.
وحظي “إنترنت إكسبلورر” الذي أنهت “مايكروسوفت” رسميا العمل به الأربعاء بعد 27 عاما على إطلاقه، بشعبية بين صفوف المستخدمين في كوريا الجنوبية التي تضم إحدى أسرع شبكات الاتصالات في العالم.
وبمناسبة نهاية عمل المتصفح، أقام المهندس كيونغ جونغ البالغ 38 عاما شاهد قبر على سطح مقهى في مدينة غيونغجو جنوبي كوريا الجنوبية، عليه حرف “e” الشهير الذي ظهر على مئات ملايين أجهزة الكمبيوتر لسنوات طويلة حول العالم، مرفقا بعبارة “كان أداة جيدة لتحميل أنظمة تصفح أخرى”.
وانتشرت صور هذا “المدفن” الغريب على نطاق واسع عبر الشبكات الاجتماعية، خصوصا عبر “ريديت” التي أبدى مستخدموها إعجابهم بها عشرات آلاف المرات.
وقال كيونغ جونغ إنه كان في عمله كمهندس برمجيات ومطور مواقع إلكترونية، يعاني باستمرار مشكلات توافق بين البرامج المختلفة بسبب “إنترنت إكسبلورر”.
وأضاف: “في كوريا الجنوبية، عند العمل في مجال تطوير المواقع الإلكترونية، غالبا ما يُتوقع منكم أن تقدموا برنامجا ينسجم مع إنترنت إكسبلورر وليس مع كروم”، المتصفح التابع لمجموعة “غوغل” الأميركية العملاقة والذي يستحوذ حاليا على ثلاثة أرباع السوق العالمية لأنظمة التصفح، وفق موقع “كينستا” المتخصص.
وبعيد إطلاقه في أغسطس 1995، تخطى “إكسبلورر” بسرعة منافسه “نتسكايب”، أول متصفح في تاريخ شبكة الإنترنت، لدرجة أنه استحوذ على أكثر من 90 بالمئة من حصص القطاع في مطلع القرن الحالي، لكن المتصفح تراجع بقوة خلال السنوات الأخيرة بعدما اشتكى مستخدمون كثر من بطئه ومشكلاته المتكررة.
لكن الوضع لم يكن كذلك في كوريا الجنوبية، حيث بقي استخدام “إكسبلورر” إلزاميا في الخدمات المصرفية وعمليات التجارة الإلكترونية حتى سنة 2014 تقريبا.
كذلك بقي “إكسبلورر” حتى سنوات قليلة خلت المتصفح المستخدم تلقائيا لمواقع حكومية كورية جنوبية كثيرة، وفق الصحافة المحلية.
وأعلنت “مايكروسوفت” منذ العام الماضي أن 15 يونيو 2022 هو تاريخ وقف العمل بمتصفح “إكسبلورر” الذي شهد 11 نسخة متتالية.
وعمليا، سيظل من الممكن استخدام “إكسبلورر”، لكن مايكروسوفت ستتوقف عن تحديثه أو تعديله


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