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لبنان: اتفاق نهائي لاستيراد الغاز من مصر عبر الأردن

منذ 8 ثواني
لبنان: اتفاق نهائي لاستيراد الغاز من مصر عبر الأردن

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية، اليوم الجمعة، أن لبنان ومصر سيوقعان اتفاقا “نهائيا” لاستيراد الغاز في 21 يونيو\ حزيران الحالي، بعدما تأخرت لشهور خطة تعد ضرورية لتعزيز إمدادات الكهرباء للاقتصاد اللبناني المتعثر، بحسب وكالة “رويترز”.
والخطة، التي طُرحت لأول مرة في صيف 2021، جزء من جهد تدعمه الولايات المتحدة لمعالجة نقص الكهرباء في لبنان باستخدام غاز مصري يتم توريده عبر الأردن وسوريا.
وكان مسؤول أميركي قد قال هذا الأسبوع إن الموافقة النهائية على الاتفاق بين البلدين ستسمح لواشنطن بتقييم ما إذا كان المشروع متماشيا مع العقوبات الأميركية على سوريا، وبعد ذلك يمكن أن “يتدفق الغاز في نهاية المطاف”


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