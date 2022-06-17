مدير الأمن الوقائي الوريكات يتسلم جائزة الامن العام عن مشروعها الفريق الوطني والإعلامي والمسرحي للسلم المجتمعي

وطنا اليوم_تسلم مدير الأمن الوقائي العقيد أمين وريكات جائزة مديرية الأمن العام/ الأمن الوقائي مركز السلم المجتمعي عن مشروعها “الفريق الوطني والإعلامي والمسرحي للسلم المجتمعي والذي شارك به بجائزة الحسن بن طلال للتميّز العلمي للعام 2022 والمُخصصة لمؤسسات التعليم المهني .

