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فيديو في مدح النبي محمد يحظى بانتشار واسع

منذ 40 ثانية
فيديو في مدح النبي محمد يحظى بانتشار واسع

وطنا اليوم:أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول فيديو قديم لإنشاد جماعي في مدح النبي محمد عليه السلام، وذلك في تزامن مع ردود فعل غاضبة ضد تصريحات لمسؤولة هندية أساءت إلى الرسول.
الفيديو أظهر عشرات الأشخاص الذين توزعوا بين منازل، قارعين الدفوف بينما تردَّد نشيد “لرسول الله” في الأرجاء، تحت أنظار حشود بالمكان.
بحسب وسائل إعلام سورية فإن هذا المشهد قد صُور في قرية بالنجان بمحافظة كردستان ذات الأغلبية الكردية السنّية غرب إيران، في مايو/أيار 2022، وذلك خلال عيد الفطر السعيد.
إلا أن الفيديو أعيد انتشاره بشكل واسع على مواقع التواصل، مع توالي إدانات في العالمين العربي والإسلامي لتصريحات اعتبرت مسيئة إلى النبي محمد أدلت بها مسؤولة كبيرة في الحزب الحاكم بالهند.
فقد أثارت تعليقات المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا، نوبور شارما، التي تطرّقت إلى علاقة النبي محمد بزوجته عائشة، ردود فعل غاضبة لدى المسلمين.
بحسب الحزب، تم تعليق عضوية شارما بسبب تعبيرها عن “آراء مخالفة لموقف” حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي يُتهم، باستمرار باستهداف الأقلية المسلمة في البلاد.
وفيما استدعى نحو 20 بلداً سفراء الهند، نُظمت تظاهرات ضخمة في الهند وأنحاء آسيا؛ احتجاجاً على تصريحات المسيئة

 


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