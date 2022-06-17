مياه المفرق تستأجر 3 آبار لتحسين الوضع في المحافظة

وطنا اليوم:قال مدير إدارة مياه المفرق الدكتور باسل بصبوص، إن الإدارة بصدد استئجار 3 آيار مياه من القطاع الخاص بهدف تحسين الواقع المائي في المحافظة .

وأضاف اليوم الجمعة، أن عدد المشتركين ضمن إدارة مياه المفرق يبلغ 51 الف مشترك وأن نسبة الشكاوى المتعلقة بالتزويد المائي لا تتعدى 8 بالالف، مشيرا إلى أن محافظة المفرق تصنف من أفضل المحافظات بوصول المياه للمشتركين وفقا لنظام الدور المعمول به .

وبين بصبوص، أن هناك بعض المشاكل الفردية بعملية التزويد المائي والتي تعالج في حينها، لافتا إلى أنه في حال لم يتم إيصال المياه للمشتركين فيتم تزويدهم بواسطة الصهاريج