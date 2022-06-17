وطنا اليوم:قال مدير إدارة مياه المفرق الدكتور باسل بصبوص، إن الإدارة بصدد استئجار 3 آيار مياه من القطاع الخاص بهدف تحسين الواقع المائي في المحافظة .
وأضاف اليوم الجمعة، أن عدد المشتركين ضمن إدارة مياه المفرق يبلغ 51 الف مشترك وأن نسبة الشكاوى المتعلقة بالتزويد المائي لا تتعدى 8 بالالف، مشيرا إلى أن محافظة المفرق تصنف من أفضل المحافظات بوصول المياه للمشتركين وفقا لنظام الدور المعمول به .
وبين بصبوص، أن هناك بعض المشاكل الفردية بعملية التزويد المائي والتي تعالج في حينها، لافتا إلى أنه في حال لم يتم إيصال المياه للمشتركين فيتم تزويدهم بواسطة الصهاريج
مياه المفرق تستأجر 3 آبار لتحسين الوضع في المحافظة
وطنا اليوم:قال مدير إدارة مياه المفرق الدكتور باسل بصبوص، إن الإدارة بصدد استئجار 3 آيار مياه من القطاع الخاص بهدف تحسين الواقع المائي في المحافظة .