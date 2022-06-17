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%94 نسب إشغال فنادق العقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع

منذ دقيقتين
%94 نسب إشغال فنادق العقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع

وطنا اليوم:قال رئيس جمعية الفنادق الأردنية، عبد الحكيم الهندي، الجمعة، إنّ نسب إشغال الفنادق في الأردن ارتفعت مع عطلة نهاية الإسبوع.
وحسب إحصائيات نسب الإشغال في فنادق العاصمة مع عطلة نهاية الأسبوع 65% بينما في البحر الميت 71% وبفنادق مدينة البترا 82% فيما وصلت في العقبة 94%.
وأضاف الهندي، أن ارتفاع نسب حجوزات الفنادق في مدينة العقبة يتزامن مع إقامة حفلين لفنانين عربيين.


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