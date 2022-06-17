مدرسة القادسية الأساسية للبنات تحصد المركز الاول في مملكة بالاغاني الشعبية

وطنااليوم_بعد انتهاء تصفيات وزارة التربية والتعليم في مسابقة الموسيقى والأناشيد ، تدفقت الانجازات من جديد وحصدت مدارس المديرية مراكز مميزة على مستوى المملكة على النحو التالي:

١. مدرسة القادسيه الأساسية للبنات وحصدت المركز الاول مملكة في الاغنيه الشعبيه.

٢. مدرسة ذات النطاقين الأساسية للبنات وحصدت ألمركز الثاني مملكة في الأغنية الشعبية، والمركز الرابع في الغناء المنفرد.

٣. مدرسة رقيه بنت الرسول الأساسية للبنات، وحصدت المركز الثالث مملكة في الأغنية الوطنيه.

٤. مدرسة جميله بو عزه الأساسية للبنات/ مسائي وحصدت المركز الثاني في الأغنية الدينيه.

٥. مدرسة نموذجية الجامعه، وحصدت المركز الثالث مملكة في الأغنية الدينية، والثالث في العزف المنفرد على مستوى المملكه في المدارس الخاصه.

٦. مدرسة نور الحسين الثانوية للبنات وحصدت المركز الثاني والثالث في الغناء المنفرد.

وقدم عطوفة مدير التربية والتعليم للواء قصبة اربد الاستاذ محمد المومني التهنئة والتبريكات الى مديرات المدارس الفائزة ومن الطالبات المشاركات واولياء أمورهن، ويتقدم بالشكر والتقدير للمعلمات المشرفات والمدربات على الجهود المبذولة ، وشكر اللجان المحكمة والمدرسة المستضيفة للمسابقة، ويثني على جهود رئيس قسم النشاطات ايمن صياحين وعضو القسم مسؤولة النشاط الموسيقي مها السيلاوي.

وقالت الدكتور ريا بني بكر مديرة مدرسة القادسية للبنات ان هذه الإنجازات وغيرها هي جهد متواصل من قبل الجميع والعمل بروح الفريق وتعاون أولياء الأمور مع المعلمات المبدعات اللواتي يقضن اغلب الوقت في العمل مع الطالبات شكرا لكم جميعا وهذه الجهود المبذولة من قبل الطلاب والمعلمات تعود بالاصل الي التشجيع والتعزيز من قبل عطوفة مدير التربية والتعليم الدكتور محمد المومني كل الشكر لعطوفة مدير التربيه والتعليم ولقسم النشاطات على كل ما يقدموا من دعم من أجل إنجاح العمليه التعليميه.

وكل الشكر لجميع من تعاون معنا وقدم يد العون سواء بالكلمة الطيبه او التشجيع والثناء وهناك انجازات أخرى في تحفيظ القران الكريم والحديث الشريف وكتابه القصص والرسم والرياضه الحمد والشكر لله ومن تقدم الي تقدم قصبة اربد لأنها دائما بالمقدمه ولا نقبل غير أن نكون في المقدمه بجهود القادة الطيبين الذين نتعلم منهم الكثير وأصحاب الخبرات التربويه.

واضافة مدرسة القادسية الاساسية للبنات هذا النجاح الجديد الذي حصدته وهو الفوز المركز الاول على مستوى المملكة في الاغنيه الشعبيه الى سلسلة من النجاحات التي سطرتها سابقاً ومنها :

1- فوز مستوى ثاني في تحفيظ القران

2-فوز مستوى ثالث في العزف المنفرد

3-فوز بالحديث الشريف

4-فوز في كرة اليد والسلة

5-فوز مستوى ثاني على المملكة في الرسم