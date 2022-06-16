اختتام فعاليات التمرين المشترك “عاصفة الصحراء” 2022

وطنا اليوم – تنفيذاً لتوجيهات جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لرفع قدرات وجاهزية القوات المسلحة في كافة الميادين اختتمت أمس الثلاثاء، فعاليات التمرين المشترك “عاصفة الصحراء” في أحد الميادين المخصصة، بمشاركة القوات المسلحة والجانبين

وفي نهاية التمرين الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، أشاد الحضور بالمعنويات العالية والمستوى المتميز والكفاءة والاحترافية الذي أظهرها المشاركون بتنفيذ مجريات التمرين.

‏حيث نفذت القوات المسلحة الأردنية ونظيرتها الأمريكية والبريطانية ينفذون تمرين عاصفة الصحراء Desert Tempest 2022

يهدف التمرين ويمر بعدة مراحل إلى المواءمة العملياتية والتكتيكية بين القوات المشاركة ودمج قوة نيران القوات الأرضية والجوية لتحاكي العمل في بيئة عمليات خطرة عالية .

‏وتحقيق الأهداف العملياتية بسرعة وبأقل المخاطر على القوات الأرضية.

واشتمل التمرين استخدام التكنولوجيا الحديثة بذخائر موجهة بالستالايت والليزر ومقذوفات دقيقة (M142 Himars)، ومشاركة وحدات من سلاح المدفعية الملكي ولواء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع (M119A2) .

‏وطائرات F16 لسلاح الجو الأردني وF15 لسلاح الجو الأمريكي.

ويأتي هذا التمرين ليحاكي المعاضل العملياتية التي تواجه جيوش العالم في الوقت الحالي، والحصول على نتائج ما بعد الضربات الأرضية والجوية، خلال الحرب بشكل فوري وعليه يتم إعادة الضربات أو الانتقال إلى المرحلة التالية.