فيصل الفايز : على الحكومة ان تنزل إلى الميدان

وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ضرورة ان تقوم الحكومة بالنزول الى الميدان، للاستماع الى هموم الناس وقضاياهم.

جاء ذلك خلال وليمة غداء اقامها النائب الدكتور سليمان القلاب العموش للفايز وعدد من الشخصيات في منزله في دوقره بمحافظة الزرقاء.