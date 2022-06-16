الكلية السويسرية لادارة الاعمال في مصر رائدة في تقديم درجات التعليم العالي في ادارة الاعمال

الكلية السويسرية لادارة الاعمال بمصر رائدة في تقديم درجات التعليم العالي في إدارة الأعمال . MBA,DBA &PHD و إدارة وتنمية المؤسسات

الاعتمادات الدولية للجامعة

تأسست الكلية في عام ١٩٨١ في سويسرا وحاصلة علي عدة اعتمادات دولية وعالمية من جهات اعتماد في أوروبا وامريكا ومدرجة لدى منظمة WES ايضا جميع برامجها معترف بها من منظمة اليونيسكو العالمية.

فروع الجامعة عالمياً

لها اكثر من فرع على مستوى العالم منها روما و برشلونةو سنغافورة وماليزيا و ميانمار ونيبال والبحرين ودبي ومصر تتميز الكلية السويسيرية لادارة الاعمال بمصر باعتمادها علي طريقة التدريس العملي فتقوم المحاضرات علي فكرة المشاريع والممارسة العملية للطالب وذلك لتحقيق هدف الكلية في تخريج كوادر في مجال الاعمال والادارة علي دراية كاملة بمجال الاعمال في التخصصات المختلفة وبالتالي يصبحون ممارسين محترفين .

تتميز الكلية السويسرية في مصر ايضا بتقديم مجموعة كبيرة من التخصصات في درجات الماجستير والدكتوراه في إدارة الأعمال بتكلفة في متناول الجميع و خطة دفع مرنة.

طريقة الالتحاق بالجامعة

يعتمد التحاق الطلاب بالكلية السويسرية على مقابلة مسبقا مع الطالب حيث تتسم الكلية بالشفافية والمصداقية والحفاظ علي المستوي الاحترافي والعلمي للكلية وتتم المقابلة من قبل عميد الكلية بمصر السيد الدكتور احمد صبحي حميدو

السيرة الذاتية للدكتور احمد صبحي

الدكتور احمد صبحي حميدو هو عميد الكلية السويسرية لإدارة الاعمال بمصر وأستاذ مساعد للتسويق والإدارة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة والأكاديمية والجامعات الأخرى.

بدأ الدكتور احمد صبحي حميدو حياته المهنية كمدير مبيعات في قطاع السلع الاستهلاكية وانتقل إلى مناصب مشرف مبيعات ومدير تطوير أعمال ممثلا لشركات مختلفة ، مثل Nestle ،Savola ، Johnson Wax, ، Hero ، El Rashidy ، Covertina ،Lava ، و Caltex، أحمد هو نائب رئيس شركة قباء ، أحد أكبر موزعي السلع الاستهلاكية في السوق المصري (حجم المبيعات 2 مليار جنيه مصري في 2019) الدكتور أحمد هو شريك تجاري لشركة B2LS Consulting ؛ تعمل B2LS في جميع أنحاء الشرق الأوسط ، وتنتهي من المهام في أكثر من 17 دولة.

ساهمت B2LS في تطوير استراتيجية مجموعة العربي ، الهلال والنجمة الذهبية ، محمد صغير ، سمير وعلي ، هيرو ، كرافت ، مجموعة تامر (المملكة العربية السعودية) ، مجموعة ALI (المملكة العربية السعودية) والعديد من الشركات الأخرى. تعمل B2LS أيضًا على تحسين الشركات مثل نيسان مصر (وجميع الموردين المحليين) و Bin Zagr (المملكة العربية السعودية) وكمبيوتك (الشرق الأوسط) وميدترونيكس (الشرق الأوسط).

وهو مدرب معتمد من جمعية اللوجستيات الأوروبية (ELA). الدكتور أحمد حاصل على بكالوريوس. في إدارة الأعمال ، وماجستير في إدارة الأعمال في التسويق ودرجة الدكتوراه في إدارة الأعمال مع مرتبة الشرف