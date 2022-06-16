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الجبالي : ارتفاع الطلب على المركبات الكهربائية 40%

منذ 4 دقائق
الجبالي : ارتفاع الطلب على المركبات الكهربائية 40%

وطنا اليوم:قال نقيب وكلاء السيارات وتجار قطع الغيار، سلامة الجبالي، الخميس، إنّ ارتفاع أسعار المشتقات النفطية رفع الطلب على المركبات الكهربائية بنسبة وصلت إلى 40% محليا خلال العام الحالي.
وبين الجبالي أنه تم التخليص على نحو 6 آلاف مركبة كهربائية منذ كانون الثاني/يناير حتى حزيران/يونيو 2022.
وأضاف، أن تكلفة قطع غيارات المركبات الجديدة ارتفعت ما بين 15 – 20% في السوق المحلي، مفسرا ذلك بارتفاع أسعار القطع المستوردة حديثا التي تأثرت بالارتفاع العالمي على أسعار قطع الغيار من المنشأ.
وأشار، إلى أن انخفاض القوة الشرائية على قطع غيار المركبات الجديدة والمستعملة منذ بداية العام الحالي أكثر من 50%، مطالباً بإدة النظر في هيكلة نسبة الربح على قطع المركبات التي تتراوح 35% على المركبات المستعملة و25% على المركبات الجديدة.
ولفت الجبالي، إلى أن “حجم استيراد المملكة من قطع غيار السيارات بجميع أنواعها بلغ خلال الشهر الماضي، ما يقارب 9.252 مليون دينار، فيما بلغت قيمة مستوردات بطاريات المركبات والآليات بقيمة 2.476 مليون دينار، وللإطارات 6.042 مليون دينار بارتفاع قرابة مليوني دينار مقارنة مع نيسان الماضي.
وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول إنه تبقى 4 رفعات لأسعار المشتقات النفطية خلال الفترة المقبلة.
وقال الشبول في تصريحات إن رفع أسعار البنزين لن يوصل سعر التنكة إلى 30 دينارا، بل ستكون أقل من ذلك.
ويشار إلى أن الجهات الحكومية المختصة بقطاع النقل بدأت التفكير بحلول تقلل من آثار ارتفاع أسعار المحروقات عالميا، الأمر الذي يدفع الكثير إلى الذهاب نحو المركبات الكهربائية.
وكانت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية ، قررت مطلع الشهر الحالي، رفع أسعار مادة البنزين والديزل والكاز بمقدار 0.49 دولار للتر، وصولا إلى تطبيق آلية التسعير المعتمدة وفقا لمعادلة تسعير المشتقات البترولية مع نهاية العام 2022.


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