إلغاء رسوم تصل إلى ألف دينار تستوفيها الغذاء والدواء

وطنا اليوم:صدرت في الجريدة الرسمية في عددها 5799 الصادر اليوم الخميس، التعليمات المعدلة للتعليمات الخاصة بالسيارات المتنقلة والمعدة لتحضير وبيع الوجبات الخفيفة لسنة 2022.

وألغت التعليمات المعدلة، الرسوم التي تستوفيها المؤسسة العامة للغذاء والدواء بدل خدمة تصريح ممارسة النشاط، والبالغة ألف دينار بدل تصريح ممارسة النشاط لأول مرة، و250 دينارا بدل تجديد التصريح سنويا.