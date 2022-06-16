التعليم العالي يوافق على تعيين رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة فيلادلفيا‎‎

وطنا اليوم:قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على تعيين رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة فيلادلفيا على النحو الآتي :-

١ – الاستاذ الدكتور عبدالله محمد الموسى ( رئيساً)

٢ – الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة ( عضواً)

٣ – معالي الأستاذ الدكتورة أمل حمد فرحان الفرحان ( عضواً )

٤ – الأستاذ الدكتور خالد رفيق محمد برقاوي ( عضواً )

٥ – الأستاذ الدكتور نديم علي مرعي عبيد ( عضواً )

٦ – الاستاذ الدكتور محمد أحمد سالم العنبر ( عضواً )

٧ – الدكتور ابراهيم يوسف حمدان ( عضواً )

٨- السيد عمر محمد حسين أبو الحاج ( عضواً )

٩ – معالي الدكتور ابراهيم ” محمد سعيد ” بدران ( عضواً )

١٠- سعادة الدكتور مصطفى رمضان ياغي ( عضواً )

١١- الدكتور حسان عبدالحليم بدران ( عضواً )

١٢ – المهندس ربحي داود صبح علي ( عضواً )

١٣- السيدة ريم عيسى عابد الريموني ( عضواً )

وتتقدم أسرة جامعة فيلادلفيا بأطيب التهاني والتبريك لرئيس و أعضاء مجلس أمناء الجامعة متمنين لهم التوفيق والنجاح في عملهم في ظل راية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.