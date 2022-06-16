الحكومة تقترض 225 مليون دينار سندات وأذونات خزينة

وطنا اليوم:طرح البنك المركزي الأردني، الخميس، نيابة عن الحكومة خلال حزيران/يونيو الحالي، سندات وأذونات خزينة بقيمة 225 مليون دينار.

ووفقا لبيانات ، طرح البنك المركزي خلال حزيران/يونيو، 4 إصدارت تضمت سندات وأذونات خزينة وبقيم مختلفة.

وأظهرت البيانات 3 إصدارت لا تزال نتائجها غير معلنة لغاية نشر التقرير، فيما حصلت الحكومة على قرض بقيمة 75 مليون دينار سندات خزينة بعد صدور نتائج الإصدار المعني بها