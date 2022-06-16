وطنا اليوم:طرح البنك المركزي الأردني، الخميس، نيابة عن الحكومة خلال حزيران/يونيو الحالي، سندات وأذونات خزينة بقيمة 225 مليون دينار.
ووفقا لبيانات ، طرح البنك المركزي خلال حزيران/يونيو، 4 إصدارت تضمت سندات وأذونات خزينة وبقيم مختلفة.
وأظهرت البيانات 3 إصدارت لا تزال نتائجها غير معلنة لغاية نشر التقرير، فيما حصلت الحكومة على قرض بقيمة 75 مليون دينار سندات خزينة بعد صدور نتائج الإصدار المعني بها
الحكومة تقترض 225 مليون دينار سندات وأذونات خزينة
وطنا اليوم:طرح البنك المركزي الأردني، الخميس، نيابة عن الحكومة خلال حزيران/يونيو الحالي، سندات وأذونات خزينة بقيمة 225 مليون دينار.