النقل البري : دعم حكومي مباشر لمشغلي قطاع النقل

وطنا اليوم:كشف مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري طارق الحباشنة عن أنه سيتم تقديم دعم مباشر لمشغلي وسائط النقل العام والتكسي والتطبيقات المرخصة لمعالجة فرق ارتفاع أسعار المحروقات للتخفيف على المواطنين بعدم رفع الأجور.

وقال في تصريح إذاعي أن قيمة الدعم تعتمد على المسافة المقطوعة والسعة المقعدية لوسائط النقل العام للمحافظة على هذا القطاع.