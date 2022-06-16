العجارمة يؤكد الالتفاف حول القياده الهاشمية خلال احتفالات البادية الشمالية الغربية بعيد الاستقلال

وطنا اليوم:أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة التفاف الأسرة التربوية حول القيادة الهاشمية، والتزامها بقرارات سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم الدستورية والشرعية.

جاء ذلك خلال رعاية الدكتور العجارمة اليوم الخميس، احتفال مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الغربية بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية ال 76، بحضور النائب ذياب المساعيد والنائب هادية السرحان ومتصرف اللواء محمد الدلابيح ورئيس مجلس اللامركزية صالح الخشمان، وجمع كبير من شيوخ ووجهاء المنطقة، وأبناء الأسرة التربوية والفعاليات الشعبية والرسمية .

وأشار الأمين العام في كلمته، في الحفل الذي أقيم في ساحة مدرسة نسيبة المازنية الأساسية المختلطة، إلى التحديات الكبيرة التي تواجه العملية التعليمية، مبينا أن البادية الشمالية من أكثر المناطق التي استقبلت الأشقاء اللاجئين من الدول الشقيقة، الأمر الذي شكل ضغطًا كبيرا على البنى التحتية في القطاع التربوي واكتظاظ الصفوف وتحويل العديد من المدارس للعمل بنظام الفترتين.

ولفت إلى أنه من حسن الطالع أن نحتفل اليوم في منطقة تحمل اسم ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، موجهًا التحية للأهل والعشيرة أبناء السرحان والزبيدية وبني خالد وبني صخر وجميع العشائر الأردنية التي نعتز بها.

وفي ختام كلمته أعرب الدكتور العجارمة عن شكره للحضور والزملاء والزميلات في تربية البادية الشمالية الغربية وجميع القائمين على هذا الحفل الكبير؛ تربويين ومعلمين وطلبة.

من جانبه، بين مدير التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الغربية الدكتور علي المزاودة أن الاستقلال ذكرى عزيزة على قلوب كل الأردنيين؛ ففي هذا اليوم بزغت شمس الحرية ونفاخر بذلك الدنيا، ونعلي الهامات للسماء ونبعث في النفس مشاعر الولاء والانتماء لجلالة الملك وولي عهده الأمين، معاهدين جلالته أن نبقى الجند الأوفياء.

بدوره، بين رئيس بلدية الحسين بن عبدالله، وصفي الشرعة أننا نعتز ونفتخر بذكرى الاستقلال؛ الذي يعني الاستقرار والشموخ، ونرفع بهذه المناسبة أسمى آيات التهنئة والتبريك لجلالة الملك وولي عهده والشعب الأردني، معتزين بالإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال مسيرة الاستقلال رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

بدوره، رفع رئيس مجلس التطوير التربوي في كلمة ألقاها رئيس مجلس شبكة مدارس أم السرب والنهضة والزبيدية نايف المزاودة، أيات التهنئة لجلالة الملك والشعب الأردني بذكرى الاستقلال، مجددا العهد والولاء، مبينًا أننا في هذا اليوم نستذكر الإنجازات الوطنية التي تحققت منذ جلالة الملك المؤسس حتى اليوم، داعيًا إلى المحافظة على إنجازات الاستقلال والبناء عليها.

وتضمنت فعاليات الحفل؛ قصيدة للشاعر المعلم محمد خليف العنزي، من مدرسة المبروكة الثانوية للبنين، وفقرة فنية أدتها طالبات مدرسة نسيبة المازنية، وفقرة فنية أداها الفنان المعلم أسامة السلامات والفنان راني من المدرسة البحرينية/ مخيم الزعتري، وفقرة فنية عسكرية أداء طلاب مدرسة المنصورة الثانوية للبنين، وفقرة فنية غنائية من أداء المعلم الفنان محمد صبيحات من مدرسة ثغرة الجب الثانوية للبنين.

وفي ختام الحفل كرّم الدكتور العجارمة، الطلبة الفائزين بالمسابقات الرياضية وجائزة الملك عبدالله للياقة البدنية ، والقائمين على الحفل، والداعمين والمساندين للعملية التربوية والفعاليات الرسمية والشعبية في المنطقة.

وافتتح الدكتور العجارمة ضمن فعاليات الحفل؛ المعرض التراثي الذي أقامته مديرية التربية في ساحة المدرسة.

كما افتتح الأمين العام بمناسبة عيد الاستقلال ملعب مدرسة سما السرحان الثانوية الشاملة للبنين، بحضور عدد كبير من وجهاء وأبناء المنطقة من عشائر السرحان

وأكد خلال حضوره مباراة خماسي كرة القدم أن الوزارة تولي النشاطات التربوية اهتمامًا كبيرًا لدورها الهام في صقل وتنمية مواهب وقدرات أبنائنا الطلبة، ورفع مستوى تحصيلهم الدراسي.

والتقى الدكتور العجارمة خلال الافتتاح عددا من أبناء منطقة سما السرحان، حيث أوعز باستقبال من يمثلهم في مكتبه الأسبوع القادم بحضور مديري الإدارات المعنية لبحث هذه المطالب وتنفيذ ما أمكن منها.