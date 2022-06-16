رئيس جامعة البترا يفتتح المعرض السنوي لطلبة كلية العمارة والتصميم – بعنوان الاستجابة السريعة

وطنا اليوم:افتتح الدكتور مروان المولا رئيس جامعة البترا فعاليات المعرض السنوي لطلبة كلية العمارة والتصميم 2022، وذلك بعد انقطاع عامين بسبب جائحة كورونا، حيث احتوى المعرض على عدد من الفعاليات التي تشمل معرض لأعمال الطلبة والأساتذة، معرض البترا للفن التشكيلي، معرض افلام الرسوم المتحركة من اعمال الطلبة، معرض فني من اعمال الجمعية الثقافية للرعاية اللاحقة، وندوة علمية لأبحاث الهيئة التدريسية بالكلية. ويشمل المعرض التخصصات الاربعة الحالية في الكلية وهي هندسة العمارة، والتصميم الداخلي، والتصميم الجرافيكي، والتحريك والوسائط المتعددة.

وقد تم تصميم وتنسيق المعرض من قبل د. نهى البسيوني، وتم التنفيذ من قبل السادة عثمان هيكل، فراس رحال، حمزة زايد، محمد خلف وغسان التعمري. وتم تجميع اعمال الطلبة وتنظيمها من قبل فريق من كافة الاقسام يشمل الاساتذة والطلبة والخريجين السابقين.

هذا وقد بنيت الفكرة الرئيسية للمعرض بعنوان: الاستجابة السريعة”، التي تتماشى مع اخر التطورات الرقمية، حيث احتوى المعرض على رموز الكود السريع (QR) للوصول الى معروضات اضافية تشمل مشاريع فائزة سابقا، واعمال فنية، ومواقع لعرض اعمال الطلبة على وسائل التواصل. ويعالج المعرض امكانات التصميم الرقمي الحديث، ويعكس تميز مهارات الاساتذة والطلبة في هذا المجال.

حيث احتوى المعرض على العديد من الاعمال الفنية والمشاريع من تصميم الطلبة ضمن مساقاتهم، كما احتوى على عرض للمشاريع الفائزة بجوائز اقليمية ودولية، والذي يعكس توجه الجامعة لتشجيع الطلبة على التنافس دوليا للوصول الى مراكز عليا، كما احتوى المعرض على اعمال فنية رقمية تعكس اخر مراحل التقدم في التصميم الرقمي الديناميكي من تصميم وتنفيذ د. محمد خيري.

وتم عرض عدد من المشاريع باستخدام تطبيقات الواقع المعزز لإعطاء بعد ثلاثي للأعمال المعروضة، واحتوت احدى محطات المعرض على زاوية للواقع الافتراضي والمعزز لزيارة مواقع دولية من تصميم خريجي الكلية م. سلطان الفقهاء و م. عبد الله الدريني، وتشمل اول تطبيق رقمي فاعل لزيارة مواقع سياحية بشكل افتراضي.

هذا وأكدت الدكتورة فاطمة النمري عميدة الكلية ان جامعة البترا تهدف دائما لتشجيع الطلبة والخريجين المتميزين من خلال عرض اعمالهم وافكارهم، وتوفير منصة تقدمهم الى الجمهور. كما تعمل الجامعة على توفير فرص تعليمية اضافية لتعريض الطلبة لخبرات تعليمية خارج الصف، وتحسين مهارات الاتصال والقيادة، ودعوة المتخصصين والمحترفين من الفنانين لعرض اعمالهم ايضا، لتوفير فرص تبادل الافكار وتعريض الطلبة لمزيد من الخبرات الجديدة.