بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

المشاركون بالورشة الإقليمية يزورون “النزاهة”

منذ دقيقتين
المشاركون بالورشة الإقليمية يزورون “النزاهة”

وطنا اليوم:أكد أمين عام الهيئة عاصم الطراونه خلال استقباله الوفد اليوم الخميس حرص هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على مواكبة أحدث التطورات في جميع المجالات، وسعيها المستمر إلى توفير أفضل البنى التقنية بهدف توظيفها في مكافحة كافة جرائم الفساد، مشيراً إلى إجراء الهيئة تحديثاً لمختبر الأدلة الرقمية التابع لمديرية الدعم الرقمي فيها والذي يختص بالمشاركة بعمليات الضبط الميداني للأجهزة الذكية والخوادم الرئيسية والمعدات الإلكترونية المستخدمة في قضايا الفساد التي تحقق بها الهيئة .
ونوه أثناء استقباله اليوم الخميس وفدًا من المشاركين في ورشة العمل الإقليمية التي ينظمها في عمان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم حول دور التكنولوجيا في الوقاية من الفساد ومحاربته ، للاطلاع على آليات عمل الهيئة في مجالات إنفاذ القانون والوقاية من الفساد وتكنولوجيا المعلومات والدعم الرقمي إلى سعي الهيئة وبشكل دائم إلى مد جسور التعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة سواء المحلية أو الإقليمية لتطوير المعرفة والمهارات في مجال تقنيات التحقيق الحديثة بقضايا الفساد لتتمكن من مواكبة التطور في حقل المعلوماتية .
من جانبه أطلع مدير مديرية التطوير المؤسسي محمود إسماعيل في الهيئة الوفد على نشأة الهيئة ونطاق اختصاصاتها وصلاحياتها والأفعال التي تعتبر فسادا بموجب قانون النزاهة ومكافحة الفساد، كما استعرض أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية (المحدّثة) للنزاهة ومكافحة الفساد والمتمثلة بتعزيز النزاهة والوقاية وإنفاذ القانون، وبناء القدرات المؤسسية، وأوضح آليات عمل الوحدات التنظيمية العاملة في محوري إنفاذ القانون والنزاهة والوقاية، مشيراً إلى المديريات والأقسام التي استحدثتها الهيئة والتي أسهمت في تعزيز دور الهيئة في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام كالأقسام متخصصة بالفساد الرقمي، مستعرضًا معايير النزاهة الوطنية والآليات التي تُنفّذها الهيئة لترسيخها في مؤسسات الإدارة العامة.
كما استمع الوفد إلى شرح من مدير مديرية الدعم الرقمي في الهيئة محمد صوالحة حول مهام المديرية وآلية عمل أقسام تكنولوجيا المعلومات والإسناد والاستخبار الرقمي، ومختبر الأدلة الجرمية، مؤكداً حرص الهيئة على تطوير أدوات جمع المعلومات واختبار الأدلة بشكل دائم، فيما أوضح رئيس قسم مختبر الأدلة الرقمية أن التحديث الجديد الذي أجرته الهيئة على مختبر الأدلة الرقمية تضمّن تزويده بأحدث الأجهزة كالمحطات والبرامج الجنائية المتخصصة، والتي ستمكن محققي مختبر الأدلة من استخراج واسترجاع وتحليل البيانات من العينات المخزنة على الأجهزة التي يتم ضبطها بدقة وبسرعة فائقة، الأمر الذي سيسرع من عمليات التحقيق والتحري لقضايا الفساد التي تنظر بها الهيئة، وتقديم الأدلة الرقمية للجهات القضائية .
من جانبهم أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بهذه الزيارة التي اطلعوا خلالها على الدور الذي تقوم به الهيئة في إنفاذ القانون والوقاية من الفساد، بالإضافة إلى التطور الذي حققته ، مشيدين بالإنجازات التي حققتها الهيئة ومواكبتها للتطور التقني في مجالات مكافحة الفساد .
يُذكر أن عدد المشاركين في الورشة التي بدأت أعمالها أمس الأربعاء ستين متدربًا من ثماني دول عربية بما فيها الأردن .


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

14:19

البنك المركزي الاردني يرفع اسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة

14:14

البنك الدولي يصنف الأردن بلدا ذا دخل فوق المتوسط

14:09

إخماد 99 حريق أعشاب جافة خلال 24 ساعة

13:29

البايرن يبلغ برشلونة بسعر ليفاندوفسكي النهائي

13:20

حل المأزق الإسرائيلي على حساب الأردن

13:12

عاجل- ولي العهد السعودي يزور الأردن الأسبوع المقبل

13:03

مصدر حكومي : أسعار السجائر لن ترتفع وتجار ينفثون الإشاعات

12:54

إغلاق المستشفى الميداني في إربد بعد توقف إدخال إصابات كورونا

12:41

بين التفلسف والتخلف

12:21

محمود عباس ينعى الوزير والمحافظ الأسبق المناضل القومي سعد المجالي

12:20

مشروع لتركيب كاميرات مراقبة جديدة بعمّان لرصد سلوك السائقين

12:16

رؤية التحديث الاقتصادي تقترح تأسيس جهة متخصصة بالأمن الغذائي

12:15

توصية بإنشاء هيئة للباص سريع التردد

12:13

في إطار الإعداد لبرنامج تقسيط الدائم الذي سيتم إطلاقه خلال الأسبوع القادم

12:10

شاهدوا : طائر “يسرق” الأموال ويأتي بها لمنزل مالكه

12:09

“نقابة المقاولين” تحتفل بالأعياد الوطنية

12:04

المفلح: الأردن في طليعة الدول المستجيبة لاتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة .

12:00

صندوق المعونه الوطنيه يحذر المواطنين من محاولات الاحتيال

11:59

غزة .. 2 مليون شخص يعيشون في سجن بالهواء الطلق

11:58

الزرقاء: أعمال حفريات تكشف عن كهوف رومانية في قضاء بيرين قرية الكمشة وتواجد أمني في المكان

11:56

الفايز يرعى الإحتفال الحاشد لقبيلة “بلي” بمناسبة الأعياد الوطنية.

11:52

توقيف ولي أمر طالبتين اعتدى على معلمات بعجلون

11:50

ندوة اعلامية لمدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات نظمه مركز حرية الصحفيين الأردنيين

11:44

الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بسبب أزمة الغذاء.. وتحذر: مستويات النزوح ترتفع

11:35

إنذار مبكر.. ذوبان القطب الشمالي سيكون أسرع بـ7 مرات

11:14

أنفاق وجسور جديدة بشارع الملك عبدالله الثاني

11:08

وزير العمل يشيد بجهود مجموعة سهيل القطرية بتوظيف الأردنيين

10:59

صيدلة فيلادلفيا تنظم يوم طبي توعوي تثقيفي في مستشفى جرش الحكومي

10:54

ما أسباب ازدياد الجلطات القلبية بين الشباب الأردني

10:44

الخطة الاستراتيجية .. مليون دينار لإنشاء أدراج في عمّان

10:39

السديري: السعودية لا تقرع طبول الحرب أبداً

10:31

العجارمة: التوجيهي لم يعد بذات الرعب كما كان قبل سنوات

10:26

وصول زعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى العاصمة الأوكرانية كييف

09:55

3 وفيات دهسا و432 حادثا مروريا خلال 24 ساعة

09:50

الجمارك الأردنية تحبط محاولة تهريب (15) كغم من الكبتاجون

09:47

وصول 273 مسافراً من صنعاء إلى الأردن

09:37

الشوبكي : توقع وصول سعر تنكة الكاز لـ 14.4 دينار بالأردن

09:31

وفيات الخميس 16-6-2022

09:26

المهندس ضيفم القسوس يكتب : كرك …

09:16

الجبالي: ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات الجديدة 20%

09:12

تحقّق رقباء السّير من الرّخص عبر “سند” قريبًا

09:09

وفاة الوزير الأسبق بالسلطة الفلسطينية سعد المجالي دعسا في عمان

08:56

حادث سير مروع في المحطة

06:38

كتلة هوائية حارة و جافة تؤثر على المملكه و دول الجوار

06:19

وزير يطالب وزارته بدفع 5 دولار له

06:10

الوزير السابق مروان جمعة يكتب عن الراحل نقل : هاتلك فاين

06:05

الجراح: المستوى الذي ظهرت فيه الإحتفالية لا يليق بإربد

06:01

يعقد امتحان التوجيهي في 30 الشهر الجاري في 786 مدرسة من مديريات التربية

وفيات

وفيات الخميس 16-6-2022وفاة الاقتصادي الاردني إيليا نقلوفيات الأربعاء 15-6-2022وفيات الثلاثاء 14-6-2022وفيات الاثنين 13-6-2022