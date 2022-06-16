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البنك الدولي يصنف الأردن بلدا ذا دخل فوق المتوسط

منذ دقيقتين
البنك الدولي يصنف الأردن بلدا ذا دخل فوق المتوسط

وطنا اليوم:صنف تقرير للبنك الدولي الأردن بأنه بلد ذو دخل فوق المتوسط، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج الإجمالي 4.289 دولارا أمريكيا أي حوالي 3041 دينار أردني، في عام 2020.
وبين التقرير أن البلاد كانت تنمو على مسار منخفض بلغ حوالي 2% في السنوات الأربع التي سبقت جائحة كورونا “كوفيد 19″، وأعاقتها سلسلة من الصدمات الخارجية وهي: “الأزمة المالية العالمية عام 2009، والربيع العربي الأول عام 2011، وأزمة اللاجئين السوريين عام 2012”.
وأشار البنك إلى أن النمو الاقتصادي خلال العقد الماضي لم يكن كافيا لتوفير وظائف لسكان البلاد الذين يتزايد عددهم بسرعة، دون تحسن في مستويات المعيشة.
وأدت جائحة كورونا إلى تفاقم نقاط ضعف الاقتصادي الكلي، إلا أن الأردن سجل نموا حقيقيا، بحسب التقرير، في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8% في النصف الأول من عام 2021، رغم تعرض البلاد لإحدى أقوى موجات كوفيد-19 منذ بداية الجائحة


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