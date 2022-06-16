في إطار الإعداد لبرنامج تقسيط الدائم الذي سيتم إطلاقه خلال الأسبوع القادم



وطنا اليوم_الضمان تجدد دعوتها لمتقاعديها والمستحقين من الورثة (الأرامل والوالدين) الراغبين بالاستفادة من برنامج تقسيط مراجعة فروعها لتحديث بياناتهم



جددت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي دعوتها كافة المتقاعدين الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات ومستحقيهم من الأرامل والوالدين الراغبين في الاستفادة من برنامج تقسيط الذي سيتم إطلاقه الأسبوع القادم إلى مراجعة إدارات فروعها ومديرياتها ومكاتب خدماتها المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، لغايات تحديث بياناتهم الأساسية.



وأكدت المؤسسة أن عملية التحديث تشمل رقم الهاتف الخاص بالمتقاعد والأرقام الشخصية لغير الأردنيين، مبينةً أن برنامج تقسيط يتيح للمتقاعدين ومستحقيهم تقسيط مشترياتهم وحاجيّاتهم من السلع والخدمات وتقسيطها على فتراتٍ تصل إلى (12) شهراً، وأن البرنامج سيشمل مراكز التسوق والألبسة وتذاكر السفر ومكاتب السياحة والحج والعمرة وغيرها، بالإضافة إلى تقديم بعض هذه المراكز خصومات خاصة بالمتقاعدين، مضيفةً أنه سيعلن تباعاً عن كافة الجهات المعتمدة في برنامج تقسيط عبر موقع المؤسسة الإلكتروني WWW.SSC.GOV.JO وحسابات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي.



يُشار إلى أن المؤسسة كانت قد بيّنت أن السقف التمويلي الذي سيتم منحه للمتقاعدين للاستفادة من برنامج تقسيط يصل إلى ضعفي صافي الراتب التقاعدي وأن المتقاعدين الذين سبق وأن استفادوا من البرنامج في وقت سابق يمكنهم الاستفادة منه بحلته الجديدة.