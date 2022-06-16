صيدلة فيلادلفيا تنظم يوم طبي توعوي تثقيفي في مستشفى جرش الحكومي

وطنا اليوم:نظمت لجنة خدمة المجتمع كلية الصيدلة/ جامعه فيلادلفيا بالتعاون مع مستشفى جرش الحكومي يوم طبي توعوي وتثقيفي حول العديد من الأمراض المزمنه والأستخدام الأمثل للأدويه. حيث تم تنظيم الفعاليه والإشراف عليها من قبل عضو هيئة التدريس في كلية الصيدلة الدكتوره رهام الجلامده وذلك بدعم من عميد كلية الصيدلة الدكتور يزن البطاينه وبمشاركة نخبه مميزه من طلبة كلية الصيدلة، حيث شمل اليوم الطبي على توعية وتثقيف المرضى حول العديد من الأمراض المزمنه والطرق المثلى لإستخدام الأدويه وذلك من خلال مجموعه من النشرات الطبيه (الأستخدام الأمثل للمضادات الحيويه, مرض الربو وطرق إستخدام البخاخات، مرضي السكري و ارتفاع ضغط الدم, مرض فقر الدم وامراض الغده الدرقية، إضافة الى التدخين ومضارة والأدوية المستخدمة للإقلاع عن التدخين) التي تم إعدادها من قبل طلبه كليه الصيدله بإشراف الدكتوره رهام الجلامده.