العجارمة: التوجيهي لم يعد بذات الرعب كما كان قبل سنوات

وطنا اليوم:أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، أن امتحان الثانوية العامة “التوجيهي” لم يعد بذات الرعب السابق كما كان في قبل سنوات.

وقال ، إن امتحان الثانوية العامة يجب أن يكون طريق سهل للعبور، حيث أن نسب النجاح فيه ارتفعت لتصل إلى 68% وهي الأعلى بتاريخ المملكة.

وأضاف أن العدد الكلي للطلبة الذين يحق لهم تقديم امتحان الثانوية العامة هذا العام 205 ألف طالب وطالبة، منهم 125 ألف طالب نظامي و80 ألف طالب دراسة خاصة، بالإضافة إلى وجود طلبة من ذوي الحالات الخاصة (الصم والبكم) 200-300 طالب، وحوالي 37 طالب في مركز الحسين للسرطان وفي مراكز التأهيل والإصلاح.

وبين أن أسئلة الامتحان ستكون على منوال الامتحانين التكميلي والعام السابقين، بحيث تكون المباحث جميعها اختيارية متعدد (ضع دائرة) باستثناء 3 مباحث هي اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات، مشيرا إلى أن الأسئلة ستراعي الفروقات الفردية للطلبة، فهناك أسئلة لمستوى المهارات الدنيا الحفظ والتذكر، و40% للمستوى الوسط (الفهم والاستيعاب والتطبيق) 20% قدرات عليا تكون تحليل وتركيب.

وطالب العجارمة الطلبة بعدم إدخال الهاتف النقال إلى قاعات الامتحان وعدم إحضاره للمدرسة لانه قد يسبب له الحرمان، والوصول للموقع قبل قبل مدة الامتحان بفترة، والاستعداد الجيد والمذاكرة وأخذ قسط كاف من النوم ، والبدء باجابة الأسئلة التي يعرفها لضمان عدم ضياع الوقت.

ونوه العجارمة إلى أن الوزارة بدأت بالاستعداد لتنظيم امتحانات الثانوية العامة قبل أكثر من شهر، حيث أنهت تأهيل القاعات وتوفير مقاعد مناسبة وتهوية القاعات وتوفير مياه، بالإضافة إلى التأكد من سلامة القاعة وتوفير مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة في الطابق الأرضي، وتعيين رؤساء قاعات ومراقبين.