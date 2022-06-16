بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

العجارمة: التوجيهي لم يعد بذات الرعب كما كان قبل سنوات

منذ 5 دقائق
العجارمة: التوجيهي لم يعد بذات الرعب كما كان قبل سنوات

وطنا اليوم:أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، أن امتحان الثانوية العامة “التوجيهي” لم يعد بذات الرعب السابق كما كان في قبل سنوات.
وقال ، إن امتحان الثانوية العامة يجب أن يكون طريق سهل للعبور، حيث أن نسب النجاح فيه ارتفعت لتصل إلى 68% وهي الأعلى بتاريخ المملكة.
وأضاف أن العدد الكلي للطلبة الذين يحق لهم تقديم امتحان الثانوية العامة هذا العام 205 ألف طالب وطالبة، منهم 125 ألف طالب نظامي و80 ألف طالب دراسة خاصة، بالإضافة إلى وجود طلبة من ذوي الحالات الخاصة (الصم والبكم) 200-300 طالب، وحوالي 37 طالب في مركز الحسين للسرطان وفي مراكز التأهيل والإصلاح.
وبين أن أسئلة الامتحان ستكون على منوال الامتحانين التكميلي والعام السابقين، بحيث تكون المباحث جميعها اختيارية متعدد (ضع دائرة) باستثناء 3 مباحث هي اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات، مشيرا إلى أن الأسئلة ستراعي الفروقات الفردية للطلبة، فهناك أسئلة لمستوى المهارات الدنيا الحفظ والتذكر، و40% للمستوى الوسط (الفهم والاستيعاب والتطبيق) 20% قدرات عليا تكون تحليل وتركيب.
وطالب العجارمة الطلبة بعدم إدخال الهاتف النقال إلى قاعات الامتحان وعدم إحضاره للمدرسة لانه قد يسبب له الحرمان، والوصول للموقع قبل قبل مدة الامتحان بفترة، والاستعداد الجيد والمذاكرة وأخذ قسط كاف من النوم ، والبدء باجابة الأسئلة التي يعرفها لضمان عدم ضياع الوقت.
ونوه العجارمة إلى أن الوزارة بدأت بالاستعداد لتنظيم امتحانات الثانوية العامة قبل أكثر من شهر، حيث أنهت تأهيل القاعات وتوفير مقاعد مناسبة وتهوية القاعات وتوفير مياه، بالإضافة إلى التأكد من سلامة القاعة وتوفير مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة في الطابق الأرضي، وتعيين رؤساء قاعات ومراقبين.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

10:26

وصول زعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى العاصمة الأوكرانية كييف

09:55

3 وفيات دهسا و432 حادثا مروريا خلال 24 ساعة

09:50

الجمارك الأردنية تحبط محاولة تهريب (15) كغم من الكبتاجون

09:47

وصول 273 مسافراً من صنعاء إلى الأردن

09:37

الشوبكي : توقع وصول سعر تنكة الكاز لـ 14.4 دينار بالأردن

09:31

وفيات الخميس 16-6-2022

09:26

المهندس ضيفم القسوس يكتب : كرك …

09:16

الجبالي: ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات الجديدة 20%

09:12

تحقّق رقباء السّير من الرّخص عبر “سند” قريبًا

09:09

وفاة الوزير الأسبق بالسلطة الفلسطينية سعد المجالي دعسا في عمان

08:56

حادث سير مروع في المحطة

06:38

كتلة هوائية حارة و جافة تؤثر على المملكه و دول الجوار

06:19

وزير يطالب وزارته بدفع 5 دولار له

06:10

الوزير السابق مروان جمعة يكتب عن الراحل نقل : هاتلك فاين

06:05

الجراح: المستوى الذي ظهرت فيه الإحتفالية لا يليق بإربد

06:01

يعقد امتحان التوجيهي في 30 الشهر الجاري في 786 مدرسة من مديريات التربية

05:57

ماذا يعني أن تتقدم الجامعة الأردنية عالميًا؟

05:50

فتش، لن ترى رؤوسا تدحرجت!

01:37

العوضات يستقبل أعضاء مجلس نقابة المهندسين الأردنيين/ فرع الزرقاء

01:35

رئيس بلدية الرمثا يبحث مع هيئة تنظيم قطاع النقل البري إقامة مشروع مجمع جديد للسفريات بمدينة الرمثا

01:18

شعبة العمليات والتدريب تنفذ تمرين اخلاء وهمي في الخدمات الطبية الملكية

00:13

ذهبية وفضيتين للمنتخب الوطني في بطولة جورجيا الدولية لبناء الأجسام

00:06

أبو السعود يتأهل إلى نهائي جهاز حصان المقابض في البطولة الآسيوية

23:55

غروب الشمس يرسم لوحة فنية بالوان وردية وبرتقالية زاهية من العاصمة عمان

22:43

الفايز: أنا داخل المنصب وخارجه نفس الشخص

22:09

قيادة الدرك “كتيبة الرد السريع “تنفذ تمرينآ امنيآ بحضور قائد قوات الدرك وقائد المهام الخاصة

22:04

كأس العالم 2022: أربعة منتخبات عربية

21:58

مستهدفات وجدول زمني و مساءلة

21:55

أسعار الذهب تقفز 1,7 في المئة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي

21:49

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تغرد عبر التويتر: الأردن شريك أساسي للاتحاد الأوروبي

21:32

عاجل| الفدرالي الأميركي يرفع الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 1994

20:57

كلية الحقوق في جامعة فيلادلفيا تكرم طلبتها‎‎

20:56

حفل اداء القسم لخريجي كلية التمريض في جامعة فيلادلفيا‎‎

20:48

الأجهزة الأمنية تحقق في ادعاء حدث تعرض للخطف من قبل 5 اشخاص في العاصمة عمان

20:45

سؤال في الثانوية العامة عن وسوسة الشيطان يشغل السودان

20:36

مدينة صناعية جديدة في الزرقاء

20:32

منتزه زي القومي يتحول الى ملاذ للحيوانات واصحاب السوابق

20:27

لا تفعلها، هي تفعلُها !!

20:23

العيسوي يقدم واجب العزاء بوفاة اللواء المتقاعد صايل الحويطات

20:20

ميدفيديف: من قال إن أوكرانيا ستكون على خريطة العالم بعد عامين !

20:04

السفير الكويتي في الاردن: القادم أفضل

19:51

رسوم الطرق .. رحلة السيارة من عمان للعقبة ذهابا وإيابا نحو 7 دنانير

19:49

ما يتم تداوله حول فرض رسوم على مستخدمي طرق في المملكة هو مقترح مستقبلي ورد في دراسة للبنك الدولي

19:48

الحكومة السورية : مهمة إصلاح مطار دمشق باهضه جدآ وشبه مستحيلة

19:42

العفو الدولية تنتقد منع الاردن عرض فلم Lightyear

19:38

الأردن الجديد : التحول الاستراتيجي في اقليم متغير

19:37

الأمن يحقق في ادعاء حدث تعرضه للخطف في عمان

19:33

مالذي يحدث في هيئة الإعلام ؟

وفيات

وفيات الخميس 16-6-2022وفاة الاقتصادي الاردني إيليا نقلوفيات الأربعاء 15-6-2022وفيات الثلاثاء 14-6-2022وفيات الاثنين 13-6-2022