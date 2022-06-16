الشوبكي : توقع وصول سعر تنكة الكاز لـ 14.4 دينار بالأردن

وطنا اليوم:قال الخبير الاقتصادي والنفطي عامر الشوبكي، إن المواطن الأردني سيعاني من ارتفاع الأسعار، في الوقت الحالي والأشهر الأربعة القادمة، مطالبا الحكومة بالعودة إلى قرارتها السابقة بدفع دعم نقدي للمواطنين، الذي بنفذته منذ عام 2012 لغاية 2014.

وأضاف الشوبكي الخميس، أن المواطن سيعاني مع بداية فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وحاجته للتدفئة، إذ يتوقع أن يصل سعر مادة الكاز شهر تموز المقبل إلى 14.40 دينارا للصفيحة الواحدة، فيما يتوقع أن تصل في الأشهر الأربعة المقبلة إلى 16.5 دينارا للصفيحة الواحدة.

وأشار إلى أنه وفقا لتصريحات الحكومة فإنه سيكون هناك ارتفاع أسعار المحروقات 3.5 قروش على مادة البنزين كل شهر، ومن المتوقع أن يصل سعر لتر مادة البنزين أوكتان 90 إلى 95.5 قرشا للتر ليصل سعر الصفيحة الواحدة 19.10 دينارا الشهر المقبل، فيما يتوقع أن تصل مادة البنزين أوكتان 92 إلى حوالي 25 دينارا.

ولفت الشوبكي إلى أنه لا يوجد بدائل للاستغناء عن استعمال المحروقات في التنقل بمركباتهم واستخدام وسائط النقل العام.

ودعا إلى البدء بخطة طوارئ وموازنة تقشف حكومية، مشيرا إلى أن هناك هدر في المصروفات الحكومية، “ولا نرى إجراءات تستعدي أن تكون الحكومة قدوة للمواطن حتى يبدأ بالتقشف وتقليل مصروفاته”.