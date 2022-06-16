المهندس ضيفم القسوس يكتب : كرك …

المهندس ضيفم القسوس

اشطبوا أل التعريف من كلمة الكرك فهي ليست بحاجة اليها

عندما تطالعني لافتة ارفع راسك يا أخي أعرف أنني في الكرك،وعندما تستقبلني مدرسة على مدارج مدينه أعرف أنني دخلت الكرك وعندما تتكحل عيناي ببانوراما التاريخ أعرف أنني أجالس الكرك ،وعندما أمارس الصعود أعرف أنني في شوارع الكرك ،وعندما أكتب في دفتر العشق على مصابيح الخليل وزهرة المدائن أعرف أنني أساهر الكرك ،وعندما يحتفل حنا بأعياد الفطر والأضحى أعرف أنني في الكرك ،وعندما يصلي أحمد باعياد الميلاد والقيامه أعرف أنني في الكرك ،وعندما يتبرع سكان مدينه لبناء مسجد او كنيسه أعرف انهم كركيون ،وعندما يتناوب سكان مدينه على ادامة معلم الخضر الديني أعرف انهم كركيون .

هي الكرك مدينة الأصاله والمجد والتاريخ والعشق ،هي الكرك مدينة الرجال والرجوله ،هي الكرك التي تمد جذورها عبر السيل لتفجر ينابيع المحبه وتسقي مياه البحر العطشى بدفقات من العذوبه وتمنح اللسان خلاصة الكوثر.

هي الكرك التي تنازع من عليائها شفق الغروب ونعاس الشمس وتهدي أنامل العتمة اليها لترسم شوارعها وشبابيكها ومدافئها وأسرة اطفالها .

هي الكرك التي تستحم خيالات قلعتها على صفحة بحرها وهي الكرك التي تطاول النجوم حين ترخي الشمس ستائرها على نوافذ الغيوم وتسرح جدائل الغروب قبل أن ترتدي ثياب النوم .

هي الكرك عين ساره عين الست بركة ابو قدري طور عطا المستشفى الايطالي مدرسة الكرك الثانويه بستان ابو فارس السيل المقطوع القلعة الشامخة شارع الخضر شارع طلال برج الظاهر السرايا العرقوب .

هي الكرك داوود المجالي عبدالله المدادحه، خازرهلسه، سهيل حدادين فاروق شرايحه، خليل الكركي، غسان الشوارب، زكيه الشمايله، وصال القسوس، شعاع القسوس.

هي الكرك حلوة الحلوات أقواس شبابيكها، أقواس أبوابها، قناطرها، كرومها بقيعها، عرقوبها، مساجدها، كنائسها .

هي الكرك كتاب العشق وديوان الوطن واوتوغراف الذكرياتِ.

هي الكرك التي اذا انتقل اليها الموظف يسخر كل الوساطات لايقاف النقل واذا انتقل منها هذا الموظف يسخر كل الوساطات لايقاف النقل التعسفي.

هي الكرك ثوب واحد مدرقه واحده عصبه واحده عباءة واحده كبر واحد فروه واحده عقال واحد منديل واحد صلاة واحده معبد واحد .

هي الكرك أبجدية واحده انشودة واحده محفوظة واحده كتاب واحد نسيج واحد قراءة واحده صيام واحد اعياد واحده.

هي الكرك قلب واحد ولاء واحد هم واحد دمعة واحده بندقية واحده كأس واحد أهزوجة واحده

هي الكرك الحرف الأول والأخير القبله الأولى والأخيره الحب الأول والأخير الدرس الأول والأخير الدواء الأول والأخير المنزل الأول والأخير السرير الأول والأخير .

هي الكرك فيها الولاده واليها الرحيل .

اشطبوا أل التعريف من كلمة الكرك فهي ليست بحاجة اليها.

م. ضيغم القسوس