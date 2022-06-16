الجبالي: ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات الجديدة 20%

وطنا اليوم:قال نقيب وكلاء السيارات وتجار قطع الغيار سلامة الجبالي، إن قطع غيار السيارات الجديدة طرأ عليها ارتفاع ما بين 15 – 20% في السوق الأردني.

الجبالي قال في تصريحات ، إن القطع المستوردة حديثاً من خارج الأردن، ارتفعت مؤخراً بسبب الارتفاع العالمي على أسعار قطع الغيار من المنشأ “الدول المصدرة”.

وأشار إلى أن ارتفاع كلف الشحن المتزايد، ساهم أيضاً بارتفاع أسعار قطع الغيار، بالإضافة إلى تأخر وصول البواخر التي تحمل البضائع إلى ميناء العقبة.

وبين الجبالي أن أسعار قطع الغيار “المستعملة” لم يطرأ عليها أي تغيير في السوق الأردني.

ولفت إلى أن أسعار قطع الغيار المستعملة ليس لها سعر محدد بالسوق، وأسعارها أقل بكثير من القطع الجديدة، مؤكداً توفرها بالسوق.

من جهته، قال مدير التعرفة الجمركية والاتفاقيات في دائرة الجمارك العقيد محمود التيتي، في تصريح سابق، إن هنالك ارتفاعا على أسعار قطع غيار السيارات وإكسسواراتها في بلد المصدر وعالميا، إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن.

وأكد التيتي أن قرار تخفيض الضريبة إلى 5% على قطع غيار السيارات وإكسسواراتها والذي صدر في كانون الثاني الماضي شكل خطوة استباقية لتلافي تضاعف الأسعار.

وأشار إلى أن أسعار قطع غيار السيارات وإكسسواراتها محليا تعود إلى تنافسية التجار ومقدار العرض والطلب، منوها بأنه “لا بد أن يكون هنالك انخفاض على الأسعار. ولغاية الآن لم نلمس ذلك”.