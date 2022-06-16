تحقّق رقباء السّير من الرّخص عبر “سند” قريبًا

وطنا اليوم:يعمل فريق وزارة الاقتصاد الرّقمي والرّيادة على توفير أجهزة مخصّصة لرقباء السّير لغايات التحقّق من رخص السّائقين والمركبات المتوفّرة كوثيقة رقميّة عبر تطبيق “سند”.

وقالت الناطق الإعلاميّ باسم الوزارة شروق هلال، إنّه سيتمّ الانتهاء من تجهيز وتوفير الأجهزة وتسليمها إلى إدارة السّير في مديريّة الأمن العام قريبًا، ليتمكّن رقباء السّير من اعتماد رخصتي المركبة والقيادة المتوفّرة عبر تطبيق “سند” دون الحاجة إلى حملها أو إبرازها.

وبيّنت هلال أنّه سيصبح باستطاعة رقباء السّير الطّلب من مالكي وسائقي المركبة إبراز المستندات الرّقمية لرخصهم، ليتسنّى للرّقباء معرفة بيانات الرّخص إلكترونيًّا من خلال قراءة QR Code الموجود عليها.

وأشارت إلى أن أجهزة رقباء السّير للتحقّق من الرّخص عبر تطبيق “سند” ستسهّل عمليّة التحقّق، داعية المواطنين وسائقي المركبات إلى المسارعة لتحميل التّطبيق وتفعيل هويتهم الرقمية عن طريق محطّات سند المنتشرة في جميع أنحاء المملكة ليستفيدوا من الخدمة الجديدة