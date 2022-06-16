وفاة الوزير الأسبق بالسلطة الفلسطينية سعد المجالي دعسا في عمان

وطنا اليوم:توفي وزير أردني سابق في السلطة الفلسطينية سعد المجالي، ليلة الأربعاء الخميس، إثر حادث سير.

وتعرض المجالي لحادث دعس في عمان الليلة الماضية، ونقل على أثرها إلى احدى المستشفيات في منطقة الدوار الخامس بعمان، ولكن ما لبث حتى فارق الحياة.

الراحل المجالي كان مقرباً من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ومن رموز السياسية الفلسطينية، وعهد إليه بتأسيس وزارة الداخلية الفلسطينية في عهد عرفات.

والوزير الراحل سعد المجالي هو نجل الشيخ جمال من مشايخ الكرك، والذي استشهد في عمان 1960، خلال إعتداء غاشم مبنى رئاسة الوزراء الذي أسفر عن استشهاد رئيس الوزراء هزاع المجالي وجمال المجالي وعدد من كبار الموظفين وبعض المواطنين.