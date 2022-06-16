حادث سير مروع في المحطة

وطنا اليوم_تعاملت كوادر إدارة السير المركزية مع حادث تدهور لحافلة، الخميس، اسفل جسر الدخان/شارع الجيش، للسير القادم من المحطة باتجاه وسط البلد.





وخرجت الحافلة عن مسارها إلى الإتجاه المقابل لها، لتستقر أسفل الجسر.



ونتج عن الحادث تباطؤ في الحركة المرورية، إذ تعمل كوادر الإدارة على تسييرها لحين التعامل مع أثر الحادث.





وقالت ادارة السير في ادراج لها عبر الفيسبوك الخميس، انه نتج عن ذلك الحادث 5 اصابات احداها بليغة تم اسعافهم جميعا المستشفى لتلقلي العلاج اللازم، كما شكل الحادث تباطؤ في الحركة المرورية، حيث تعمل الكوادر حالياً على تسييرها لحين التعامل مع أثر الحادث.

ودعت السائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير في الموقع.