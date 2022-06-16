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كتلة هوائية حارة و جافة تؤثر على المملكه و دول الجوار

منذ 3 دقائق
كتلة هوائية حارة و جافة تؤثر على المملكه و دول الجوار

وطنا اليوم_تشهد الاردن نهاراً ارتفاع ملحوظ متوقع على درجات الحرارة و يكون الطقس حاراً نسبياً في المرتفعات و حاراً في بقية المناطق و العظمى حول منتصف الثلاثين درجة مئويه في اغلب المناطق وفي نهاية الثلاثين مئويه الى بداية الأربعين مئويه في خليج العقبة و البحر الميت و الأغوار .

ليلاً – يكون الطقس لطيفاً صافياً و الصغرى تتراوح مابين 22/24 مئويه

الرياح – شماليه غربية معتدله السرعه


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