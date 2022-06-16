الوزير السابق مروان جمعة يكتب عن الراحل نقل : هاتلك فاين

مروان جمعة

خسر الاردن اليوم احد رجالاته وقامة وطنية بكل معنى الكلمة الاقتصادي الكبير المرحوم ايليا نقل. كان المرحوم ريادي حقيقي بكل معنى الكلمة، بدأ حياته العملية من الصفر وواجه الصعاب تلو الصعاب وتعامل من التحديات بدون كلل او ملل وفشل قبل ان ينجح ليصبح من اكبر الصناعيين وانجحهم على مستوى المنطقة ليس فقط بالحجم او المبيعات ولكن بالعلم والتواضع والاخلاق.

بصمات ابو غسان نراها في كل مكان ليس فقط في الاردن ولكن في جميع انحاء العالم حيث اصبحت منتجات شركاته من اهم العلامات التجارية على مستوى المنطقة ومصطلح “هاتلك فاين” يتردد يوميًا على ألسنتنا جميعًا. ولكن عمل الصناعي العظيم لم يقتصر فقط على عشرات الشركات التي اسسها بل على عمل الخير الذي مس حياة الكثيرين من ابناء وبنات الوطن.

رحم الله الفقيد ابو غسان وتعازينا الحارة للاحباء غسان ومروان والعزيزة ام غسان والعائلة الكريمة اجمع. وكما يقول المثل “اللي خلف ما مات”….

انا لله وانا اليه راجعون