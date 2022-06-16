بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

ماذا يعني أن تتقدم الجامعة الأردنية عالميًا؟

منذ دقيقة واحدة
ماذا يعني أن تتقدم الجامعة الأردنية عالميًا؟

د. مهند مبيضين

اكثر من سؤال يخطر على البال حين نقرأ ان الجامعة الأردنية تقدمت في مؤشر العالمي؟ Qs
ولعلّ المهم في ظلّ زحام السباق المحلي والعربي والعالمي نحو التقدم في التصنيفات العالمية ان نسأل كيف نرى انفسنا وما هي حدود وشكل البنية المعرفية في جامعتنا قاطبة وهل نحتمل بناء خطاب نقدي أم لا؟.
والاهم كيف تجدد الجامعات وبخاصة الأردنية عملياتها واجراءتها المؤسسية، وكيف لها أن تخلق المناخ الإيجابي للتعليم والبحث العلمي والحريات؟
في هذا الصدد، عقدت الجامعة الاردنية مؤخراً خلوة في مدينة العقبة، ناقشت كل أسباب التقدم والتأخر والفرص وسبل التحديث التي تمكنها من الإفادة من الفرص ومواجهة التحديات. وهذا امر تحرص عليه الإدارة الجامعية، وعنوانه حملة ابتعاث كبرى وتطوير البنية التحتية والحفاظ على الحريات وضمانها، والتغيير في التقاليد الموروثة وتطوير استراتيجية واضحة نحو المستقبل، وبخاصة وهي تلج عقدها السابع وتودع ستين عاما من العمل والانجاز.
في رأينا ان التحديث مهمة شاقة وصعبة، وثمة مقاومة للتغيير، وفي قلب المعادلة هناك الطلبة الذين تغيروا كثيرا بفعل جائحة كورونا، كما ان أساليب التعليم تغيرت جذريا، والتعليم عن بعد هو جزء من المستقبل ولا يمكن العودة عنه او نبذه.
والاهم اليوم ان إدارة الجامعة لا ترغب بالتوفير على حساب عمليات انتاج المعرفة وتعزيز حضور الجامعة، وهناك خطة تطوير تستهدف أولا قاعات التدريس والبيئة التعليمية، وتعديل التعليمات وتعزيز الولوج للمستقبل بفتح برامج جديدة، وبرأينا ان الأهم انفتاح الجامعة اليوم ممثلة برئيسها على أي نقد يوجه واي ملاحظات، فالرئيس حتى في مجلس العمداء يريد آراء عديدة ومخالفة له او تختلف معه، ولا يريد الأيادي ترتفع تأييداً وامتثالاً لميوله، بل ان الرأي المخالف يعطي أي قائد او مدير صورة مغايرة أحيانا للمشهد وهي صورة مفيدة، ونعتقد ان اخطر ما كان يضرب أي مؤسسة ان يرغب قادتها بمدراء او عمداء من اهل الطاعه اكثر من اهل الرأي.
نعم اليوم تتقدم الجامعة الأردنية، والتغيير والتحديث بها وفي بنيتها العميقة هو عنوان المستقبل .
صحيح ان تقدم الجامعة – أي جامعة- في المؤشرات والتصنيفات مهم، وهي تطمح بالافضل، وتريد البقاء في الصدارة المحلية والإقليمية وربما العالمية، لكنها تنظر الى انها بعد ستة عقود بحاجة للمراجعات الكبرى في مسارها العام.
ليس عندنا وصفة سحرية لتقدم أي جامعة، لكن باستطاعتنا التقدم اكثر اذا عملنا على توفير برنامج تقييم أداء، وانفاق مفتوح على العملية التدريسية والمنح والتجهيزات الفنية وليس التوفير ، مع إيجاد رقابة مالية على الانفاق، والاستثمار بالطلبة المتفوقين عبر انشاء صناديق ريادة وابتكار وبحوث علمية.
في الخبر الصادر عن الجامعة انها
تقدمت في تصنيف كيو أس العالمي للجامعات
(QS World University Ranking 2023) لتصبح من أفضل 600 جامعة على مستوى العالم لعام 2023 وضمن الفئة 591-600 عالمياً، كما احتلت المرتبة الأولى محلياً.
واحتلت الأردنية المرتبة 243 من حيث مؤشر السمعة لدى المشغل وجاءت في المرتبة 316 من حيث مؤشر السمعة الأكاديمية.
الأمر الذي يعكس جودة خريجيها، وحظيت الجامعة الأردنية ب15 برنامجاً مصنفاً وهو أكثر مما صنُفت فيه برامج جامعات الأردن الاخرى قاطبةً، فقد تم تصنيف الجامعة الأردنية كواحدة من أفضل 500 جامعة في العالم متقدمة عن العام الماضي بزيادة إجمالية 3 تخصصات.
ختاما، التصنيفات مهمة، لكن المهم هو التجديد والتغيير والتطوير المؤسسي وتبقى المهمة شاقة وتحديث العقليات والايمان بوجوبية التغيير مهم من قبل المدرس والعميد والطالب والرئيس


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

05:50

فتش، لن ترى رؤوسا تدحرجت!

01:37

العوضات يستقبل أعضاء مجلس نقابة المهندسين الأردنيين/ فرع الزرقاء

01:35

رئيس بلدية الرمثا يبحث مع هيئة تنظيم قطاع النقل البري إقامة مشروع مجمع جديد للسفريات بمدينة الرمثا

01:18

شعبة العمليات والتدريب تنفذ تمرين اخلاء وهمي في الخدمات الطبية الملكية

00:13

ذهبية وفضيتين للمنتخب الوطني في بطولة جورجيا الدولية لبناء الأجسام

00:06

أبو السعود يتأهل إلى نهائي جهاز حصان المقابض في البطولة الآسيوية

23:55

غروب الشمس يرسم لوحة فنية بالوان وردية وبرتقالية زاهية من العاصمة عمان

22:43

الفايز: أنا داخل المنصب وخارجه نفس الشخص

22:09

قيادة الدرك “كتيبة الرد السريع “تنفذ تمرينآ امنيآ بحضور قائد قوات الدرك وقائد المهام الخاصة

22:04

كأس العالم 2022: أربعة منتخبات عربية

21:58

مستهدفات وجدول زمني و مساءلة

21:55

أسعار الذهب تقفز 1,7 في المئة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي

21:49

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تغرد عبر التويتر: الأردن شريك أساسي للاتحاد الأوروبي

21:32

عاجل| الفدرالي الأميركي يرفع الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 1994

20:57

كلية الحقوق في جامعة فيلادلفيا تكرم طلبتها‎‎

20:56

حفل اداء القسم لخريجي كلية التمريض في جامعة فيلادلفيا‎‎

20:48

الأجهزة الأمنية تحقق في ادعاء حدث تعرض للخطف من قبل 5 اشخاص في العاصمة عمان

20:45

سؤال في الثانوية العامة عن وسوسة الشيطان يشغل السودان

20:36

مدينة صناعية جديدة في الزرقاء

20:32

منتزه زي القومي يتحول الى ملاذ للحيوانات واصحاب السوابق

20:27

لا تفعلها، هي تفعلُها !!

20:23

العيسوي يقدم واجب العزاء بوفاة اللواء المتقاعد صايل الحويطات

20:20

ميدفيديف: من قال إن أوكرانيا ستكون على خريطة العالم بعد عامين !

20:04

السفير الكويتي في الاردن: القادم أفضل

19:51

رسوم الطرق .. رحلة السيارة من عمان للعقبة ذهابا وإيابا نحو 7 دنانير

19:49

ما يتم تداوله حول فرض رسوم على مستخدمي طرق في المملكة هو مقترح مستقبلي ورد في دراسة للبنك الدولي

19:48

الحكومة السورية : مهمة إصلاح مطار دمشق باهضه جدآ وشبه مستحيلة

19:42

العفو الدولية تنتقد منع الاردن عرض فلم Lightyear

19:38

الأردن الجديد : التحول الاستراتيجي في اقليم متغير

19:37

الأمن يحقق في ادعاء حدث تعرضه للخطف في عمان

19:33

مالذي يحدث في هيئة الإعلام ؟

19:31

مديرة أردنية تعتذر لعمال الوطن بسبب تصرف طالباتها

19:30

هولندا و فرنسا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الدّعم المُقدّم إلى القوات المسلّحة وقوات الأمن الأردنيّة

19:26

عاجل|اسعاف عدة اشخاص نتيجة حادث إنقلاب مركبة وإرتطامها بالجزيرة الوسطية في عمان

19:25

الملك يؤكد متانة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

19:11

الشريفة نوف بنت ناصر ترعى ندوه حواريه بعنوان عرار الانسان الشاعر في محافظة اربد

18:55

عاجل|انباء عن نشوب مشادات ومحاولة الاعتداء على رئيس بلدية اربد الكبرى في مكتبه داخل مبنى البلدية

18:35

الخبير النفطي عامر الشوبكي: على الحكومة تقديم دعم نقدي بدل ارتفاع المحروقات

18:29

الهيئة العامة غير العادية لـ ” كابيتال بنك” تصادق على زيادة رأس المال لمصلحه صندوق الاستثمارات العامة

17:58

الباحث والمؤرخ الشيخ حامد النوايسه في ملتقى ابناء الكرك

17:49

جامعة مؤتة : السفير الإماراتي يزور الجامعة

17:00

صندوق أبوظبي يدشن مشروعي توسعة صوامع الجويدة والعقبة

16:55

افيف كوخافي رئيس اركان الجيش الاسرائيلي يهدد بحرب قادمة

16:51

ورشة إقليمية حول دور التكنولوجيا في الوقاية من الفساد ومحاربته

16:49

المولا يفتتح معرض جامعة البترا للفن التشكيلي

16:43

الضمان : مشروع التأمين الصحي ممول بالكامل من الاشتراكات

16:35

المطران دعيبس يدين الاعتداء على كنيسة مأدبا

16:23

أنباء عن طلاق لميس كان صاحبة أغنية “مسيطرة” خلال شهر العسل

وفيات

وفاة الاقتصادي الاردني إيليا نقلوفيات الأربعاء 15-6-2022وفيات الثلاثاء 14-6-2022وفيات الاثنين 13-6-2022الحواتمة ينعى الوكيل علاء بني ملحم