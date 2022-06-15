العوضات يستقبل أعضاء مجلس نقابة المهندسين الأردنيين/ فرع الزرقاء

وطنا اليوم_زار وفد من أعضاء مجلس نقابة المهندسين الأردنيين/ فرع الزرقاء، برئاسة رئيس مجلس الفرع الدكتور المهندس خالد البلوي، اليوم الأربعاء، الى بلدية الظليل، حيث كان في استقبال الوفد رئيس البلدية المحامي نضال اكريم العوضات، بهدف فتح آفاق التعاون المشترك بين المؤسستين.



من جهته، رحب رئيس البلدية بوفد النقابة، مهنئا رئيس وأعضاء مجلس الفرع نيلهم ثقة زملائهم بفوزهم بالانتخابات الأخيرة، ومثنيا على دور النقابة في خدمة المهندسين والمهنة ودورها في تنمية المجتمع المحلي.



بدوره، اثنى الدكتور البلوي على دور البلدية في خدمة المجتمع المحلي، مؤكدا على دور نقابة المهندسين الفعال في مختلف القطاعات ومنها البلديات ومدى التعاون بينهما بما يسهم في خدمة المجتمع وتقدمه، بالإضافة إلى القطاعات ذات الصلة بالعمل الهندسي والعاملين فيها



وتناول الطرفان في حديثهما عدة مواضيع أبرزها العلاقة المباشرة بين المكاتب الهندسية والبلدية وطرق تنظيم العمل وممارسة المهنة وتوفير فرص تدريب لمهندسي حديثي التخرج، والتعاون في عقد دورات تدريبية لتطوير خبرات الزملاء العاملين في البلدية.



واتصف اللقاء بالطابع الإيجابي من قبل الطرفين، وجرى الاتفاق على عقد لقاءات لاحقة بهدف التعاون وتوثيق أواصر الشراكة بين النقابة والبلدية.

وفي ختام اللقاء شكر الدكتور البلوي رئيس بلدية الظليل على حسن الاستقبال.



وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة مجلس الفرع بالتواصل المستمر بين مؤسسات المجتمع المحلي بهدف التعاون والشراكة والإلتقاء بأعضاء الهيئة العامة من مهندسي الزرقاء للاستماع لمطالبهم.