غروب الشمس يرسم لوحة فنية بالوان وردية وبرتقالية زاهية من العاصمة عمان

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_شهدت مساء اليوم الاربعاء من مقر السفارة الصينية مشهدا جميلآ ساحرآ للسحب والغيوم في سماء الاردن أثناء غروب الشمس، حيث ظهرت السحب بألوان وردية وبرتقالية زاهية من العاصمة الاردنية عمان .