أسعار الذهب تقفز 1,7 في المئة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي

24 ساعة
21:49
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تغرد عبر التويتر: الأردن شريك أساسي للاتحاد الأوروبي
19:49
ما يتم تداوله حول فرض رسوم على مستخدمي طرق في المملكة هو مقترح مستقبلي ورد في دراسة للبنك الدولي
19:30
هولندا و فرنسا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الدّعم المُقدّم إلى القوات المسلّحة وقوات الأمن الأردنيّة
18:55
عاجل|انباء عن نشوب مشادات ومحاولة الاعتداء على رئيس بلدية اربد الكبرى في مكتبه داخل مبنى البلدية
18:29
الهيئة العامة غير العادية لـ ” كابيتال بنك” تصادق على زيادة رأس المال لمصلحه صندوق الاستثمارات العامة
15:35