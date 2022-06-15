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أسعار الذهب تقفز 1,7 في المئة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي

منذ 9 ثواني
أسعار الذهب تقفز 1,7 في المئة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي

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