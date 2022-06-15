بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

لا تفعلها، هي تفعلُها !!

منذ 20 ثانية
لا تفعلها، هي تفعلُها !!

محمد داودية

لم أعد أذكر إسم الكاتب الروسي الشهير، ولا إسم روايته الكاسحة الجميلة، التي قرأتها قبل 50 عاما “على نَفَسِ واحد” بلا انقطاع، لشدة جذبها وقدرتها على امساك القراء من تلابيبهم، كما يقول اخواننا المصريون.
وأصدقكم أنني كنت حزينا جدا لأنني أنهيت قراءة تلك الرواية، التي تمنيت لو أنها لا تنتهي، كما كان الحال مع روايات اخرى مثل:
ثلاثية نجيب محفوظ، ثلاثية سهيل ادريس، ثلاثية فتحي غانم، شرق المتوسط، القوقعة، الأقدام العارية، الياطر، أنت منذ اليوم لي، نجران تحت الصفر، رجال في الشمس، الشيخ والبحر، 10 أيام هزت العالم، موسم الهجرة إلى الشمال، نجمة، دعاء الكروان، الخماسين، اللص والكلاب، في بيتنا رجل، يحدث في بر مصر، المستنقع، أولاد حارتنا، اللاز، عندما تشيخ الذئاب، صمت البحر، كانت السماء زرقاء، الدون الهادئ، … إلخ.

قرأت في مجلة سبوتنيك السوفياتية الشهيرة تصريحا لذلك الكاتب، أعرب فيه عن حزنه الشديد لأن روايته، التي كتبها في العشرة أيام، التي طبعت بمئات آلاف النسخ بسبب تهافت القراء عليها في كل جمهوريات الاتحاد السوفياتي، قد ملأت 12 قاطرة -فرقون- قطار، مما اقتضى قطع أشجار غابة جميلة كاملة، لصناعة الورق الذي تم طبع الرواية عليه.
لا يأتلف التأليفُ مع الفطرة.
لا ارى ان الكتابة حرفة أو احترافا.
وليست الكتابة، إلهاما أو وحيا.
لا أرتاح إلى كلمتي المؤلف والتأليف، ففيهما صنعة، أرى أنها تنزع من المؤلَّف، الدهشة والبهجة، ومباغتة الكاتب والقراء.

والأمر لا يمكن قولبته وحشره أو حصره في نهج أو نسق واحد محدد، كما قال البارودي:
“أَسِيرُ عَلَى نَهْجٍ يَرَى الناسُ غَيْرَهُ،
لِكُلِّ امْرِئٍ فيما يُحاوِلُ مَذْهَبُ”.

يقول تشالز بوكوفسكي: “إذا كنت تحاول ممارسة الكتابة من أجل مال أو شهرة أو نساء، فلا تفعلها.
إذا كنت تجلس طويلاً أمام شاشة الكمبيوتر أو منحنياً على سطور أوراقك باحثاً عن كلمات، فلا تفعلها.
مكتبات العالم اتخمت حتى الاختناق بسبب أمثالك.
حين يكون الوقت مناسباً، وتكون أنت مناسباً، ستحدث الكتابة وستواصل الحدوث !”.
* (مقالتي في الدستور غدا الخميس).


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

20:23

العيسوي يقدم واجب العزاء بوفاة اللواء المتقاعد صايل الحويطات

20:20

ميدفيديف: من قال إن أوكرانيا ستكون على خريطة العالم بعد عامين !

20:04

السفير الكويتي في الاردن: القادم أفضل

19:51

رسوم الطرق .. رحلة السيارة من عمان للعقبة ذهابا وإيابا نحو 7 دنانير

19:49

ما يتم تداوله حول فرض رسوم على مستخدمي طرق في المملكة هو مقترح مستقبلي ورد في دراسة للبنك الدولي

19:48

الحكومة السورية : مهمة إصلاح مطار دمشق باهضه جدآ وشبه مستحيلة

19:42

العفو الدولية تنتقد منع الاردن عرض فلم Lightyear

19:38

الأردن الجديد : التحول الاستراتيجي في اقليم متغير

19:37

الأمن يحقق في ادعاء حدث تعرضه للخطف في عمان

19:33

مالذي يحدث في هيئة الإعلام ؟

19:31

مديرة أردنية تعتذر لعمال الوطن بسبب تصرف طالباتها

19:30

هولندا و فرنسا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الدّعم المُقدّم إلى القوات المسلّحة وقوات الأمن الأردنيّة

19:26

عاجل|اسعاف عدة اشخاص نتيجة حادث إنقلاب مركبة وإرتطامها بالجزيرة الوسطية في عمان

19:25

الملك يؤكد متانة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

19:11

الشريفة نوف بنت ناصر ترعى ندوه حواريه بعنوان عرار الانسان الشاعر في محافظة اربد

18:55

عاجل|انباء عن نشوب مشادات ومحاولة الاعتداء على رئيس بلدية اربد الكبرى في مكتبه داخل مبنى البلدية

18:35

الخبير النفطي عامر الشوبكي: على الحكومة تقديم دعم نقدي بدل ارتفاع المحروقات

18:29

الهيئة العامة غير العادية لـ ” كابيتال بنك” تصادق على زيادة رأس المال لمصلحه صندوق الاستثمارات العامة

17:58

الباحث والمؤرخ الشيخ حامد النوايسه في ملتقى ابناء الكرك

17:49

جامعة مؤتة : السفير الإماراتي يزور الجامعة

17:00

صندوق أبوظبي يدشن مشروعي توسعة صوامع الجويدة والعقبة

16:55

افيف كوخافي رئيس اركان الجيش الاسرائيلي يهدد بحرب قادمة

16:51

ورشة إقليمية حول دور التكنولوجيا في الوقاية من الفساد ومحاربته

16:49

المولا يفتتح معرض جامعة البترا للفن التشكيلي

16:43

الضمان : مشروع التأمين الصحي ممول بالكامل من الاشتراكات

16:35

المطران دعيبس يدين الاعتداء على كنيسة مأدبا

16:23

أنباء عن طلاق لميس كان صاحبة أغنية “مسيطرة” خلال شهر العسل

16:08

3 قرارات في جلسة مجلس الوزراء.. تفاصيل

16:00

اتفاق بالقاهرة لتصدير الغاز من الكيان المحتل إلى أوروبا عبر مصر

15:53

الأوقاف تنفي إغلاق الأندية الصيفية لتحفيظ وتعلم القرآن الكريم

15:46

قبيلات تزور معلمتي عجلون: سنتخذ الإجراءات القانونية

15:39

ضبط 31 اعتداء كبيرا على خطوط المياه

15:35

  جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا تعقد مؤتمرها الأول لربط مشاريع تخرج طلبتها باحتياجات أسواق العمل

15:34

إشهار “تحالف تحفيز” لمتابعة التحديث الاقتصادي والإداري

15:26

الصناعة والتجارة ترد على عبيدات: كيلو الخبز يكلف (55) قرشا

15:18

وفاة زوجة وزير داخلية تونس متأثرة بإصابتها في انفجار غاز بمنزلها

15:12

تشكيل فريق وزاري لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي

15:10

4 آلاف حكم في قضايا تخريب الطرق العامة بالأردن

15:03

إجتماعات في وزارة المياة وشركاتها كاذبة و دون حلول لمشاكل المواطن و وزير مياة مطبع

15:00

ارتفاع صادرات صناعة عمان 61% في 5 أشهر

14:50

السفير الكويتي : هذا هو سر العلاقة المتينة مع الأردن وبشرى سارة للمعلمين في الأردن !!

14:41

وفاة أب وابنه عطشا في صحراء السعودية

14:34

الاشغال المؤقتة لمتهمين حاولوا ادخال مواد مخدرة للأراضي الاردنية

14:28

العجارمة: جميع اختبارات الثانوية العامة ستكون اختيار متعدد باستثناء مواد العربي والانجليزي والرياضيات

14:23

جامعة البترا وجامعة “تافتس” الأميركية تبحثان التعاون في مجال ابتكار الأغذية

14:06

رؤية حزب الانصار الاردني للحوار الاقتصادي الهادف .. !!!

14:02

للتخفيف من ارتفاع المحروقات.. الحكومة تدعم العائلات والطلبة بـ30 مليونا

13:59

وفد اردني مائي يزور الشركة القابضة للمياه المصرية ويطلع على التجربة المصرية المائية

وفيات

وفاة الاقتصادي الاردني إيليا نقلوفيات الأربعاء 15-6-2022وفيات الثلاثاء 14-6-2022وفيات الاثنين 13-6-2022الحواتمة ينعى الوكيل علاء بني ملحم