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رسوم الطرق .. رحلة السيارة من عمان للعقبة ذهابا وإيابا نحو 7 دنانير

منذ 30 ثانية
رسوم الطرق .. رحلة السيارة من عمان للعقبة ذهابا وإيابا نحو 7 دنانير

وطنا اليوم:ضريبة جديدة لأول مرة على استخدام الطرق في الاردن.
كانت تلك مجرد فكرة او توصية وردت في وثيقة الرؤية الاقتصادية لكن سرعان ما التقطها الشارع الاردني بجملة واسعة الاعتراض احيانا وبالسخرية أحيانا اخرى خصوصا وانها تعيد انتاج فوبيا الضرائب خلافا للانطباع بان الطرق الاردنية اصلا فيها مشاكل كثيرة.
على منصات التواصل الاجتماعي فرضت قصة هذه الضريبة ايقاعها رغم انها قيد الدرس والبحث.
سال عبر فيسبوك محمد عبد النبي : هل يجوز فرض ضريبة على طريق لم تدفع فيه الحكومة قرشا واحدا؟
الصورة الاكثر تداولا عبر المنصات كانت لطريق دولي محروس جيدا ومتميز لكن في احدى الدول الاوروبية ومصادر مختصة في قطاع النقل اشارت الى ان تلك التوصية التي اقترحها البنك الدولي بعيدة المنال فيما نشرت مواقع الكترونية متعددة توضيحا لم ينتبه له المعلقون لعمدة العاصمة تحدث فيه عن ضريبة ستفرض فقط عند استخدام طرق لها بدائل وهو امر صعب في الاردن عموما.
على واتس اب ومجموعاته استعراض جماعي للضريبة التي تبلغ 11 فلسا مقابل كل كيلو مترا واحدا.
وفي مجموعته الالكترونية سال فادي هنطش : كيف حسبت تلك الفلوس .. آلية تسعير جديدة؟
قرار حكومي بفرض ضريبة على الطرق..!!
وعبر فيسبوك ايضا لاحظ محمود ابو هلال بان الطرق الخارجية في المملكة جميعها اسست بمنح وليس على حساب الحكومة.
اما الاعلامي والناشط محمد الخطيب فانشغل بحسبته الخاصة وقوامها انه سيدفع 8 ليرات شهريا جراء استخدامه لشارع الاردن وهو احد ابرز شوارع العاصمة عمان.
وعلى سبيل المثال، سيتم فرض ضريبة على مستخدم طريق عمان / العقبة للمركبات الصغيرة مبلغ 3.63 دينار (7.25 ذهابا وإيابا) وعلى الشاحنات الكبيرة 7.26 دينار، في حال تم اجتياز الطريق ذهاباَ 330 كلم، يضاف نفس المبلغ في حال الإياب، اذ تصل نفقات إنشاء الطريق 313.8 مليون دينار.
الى ذلك أوضح مصدر حكومي حول ما يتم تداوله بشأن فرض رسوم على مستخدمي عدد من الطرق في الأردن.
وقال المصدر، إن فرض الرسوم على الطرق هو مقترح مستقبلي ورد في دراسة للبنك الدولي للمساهمة في تحسين جودة الطرق في المملكة، كما هو مستخدم في العديد من دول العالم.


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