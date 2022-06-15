الأمن يحقق في ادعاء حدث تعرضه للخطف في عمان

وطنا اليوم:باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في ادعاء حدث تعرضه للخطف من قبل 5 اشخاص في العاصمة.

وفي التفاصيل ، ورد بلاغ الى غرفة عمليات شمال عمان بوجود حدث يبلغ من العمر ١٥ عاما مصابا وملقى على الارض في منطقة حي المسلخ في صويلح حيث تحركت الاجهزة الأمنية الى الموقع.

وتبين ان الحدث مفقود منذ تاريخ ١٣-٦-٢٠٢٢ وعليه بلاغ بالفقدان لدى مركز امن المنارة.

وادعي الفتى حسب افادته بقيام خمسة اشخاص معروفين بضربه والقائه بالشارع العام بسبب خلافات ماليه مع والده.

وتم اسعاف الفتى الى مستشفى السلط ووصفت حالته بالمتوسطة فيما تم فتح تحقيق بالحادثة